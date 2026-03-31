NASA nakon čak 50 godina ide oko Mjeseca. Evo svih detalja

Prije nego što NASA pošalje svoje astronaute Reida Wisemana, Victora Glovera, Christinu Koch i astronauta Kanadske svemirske agencije (CSA) Jeremyja Hansena na misiju Artemis II oko Mjeseca, tim za lansiranje u NASA-inu svemirskom centru Kennedy na Floridi te timovi diljem zemlje započet će odbrojavanje otprilike dva dana prije polijetanja.

Odbrojavanje za lansiranje uključuje oznake „L minus” i „T minus”. „L minus” označava koliko je vremena preostalo do polijetanja, izraženo u satima i minutama. „T minus” vrijeme predstavlja niz događaja ugrađenih u odbrojavanje.

Pauze u odbrojavanju, odnosno „zadržavanja” (holds), planirano su ugrađene kako bi tim za lansiranje mogao ciljati precizan vremenski prozor za lansiranje te osigurati dodatno vrijeme za određene zadatke i postupke bez utjecaja na ukupni raspored.

Tijekom planiranih zadržavanja u procesu odbrojavanja, sat za odbrojavanje namjerno se zaustavlja, a zaustavlja se i T-minus vrijeme. Međutim, L-minus vrijeme nastavlja teći.

Misija Artemis II, koja će trajati oko 10 dana, odvest će svoje astronaute dalje u svemir nego što je itko dosad bio.

Foto: Brendan McDermid

Cilj joj je postaviti temelje za buduće slijetanje ljudi na površinu Mjeseca, prvi put nakon misija Apollo iz 1960-ih i 1970-ih godina.

Kada će Artemis II biti lansiran?

Sljedeći mogući datumi koje navodi NASA su 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 30. travnja 2026. U prosincu 2024. svemirska agencija postavila je rok za lansiranje Artemis II do kraja tog mjeseca.

Potencijalno lansiranje u veljači odbačeno je nakon što je testiranje, poznato kao 'wet dress rehearsal', prekinuto zbog curenja vodikovog raketnog goriva na spoju koji povezuje lansirni toranj s raketom.

Lansiranje u ožujku također je isključeno nakon što je otkriveno curenje helija. Osim rješavanja tehničkih problema, planeri misije moraju čekati i da se Mjesec nađe u odgovarajućem dijelu svoje orbite, pa se vremenski prozori za lansiranje određuju u skladu s tim.

U praksi to stvara obrazac od otprilike jednog tjedna na početku svakog mjeseca kada se raketa može usmjeriti u pravom smjeru, nakon čega slijede oko tri tjedna bez mogućnosti lansiranja. Misija uključuje prvi let s posadom NASA-ine goleme rakete Space Launch System (SLS) i svemirske kapsule Orion.

Nakon što sigurno uđu u orbitu, astronauti će testirati ponašanje kapsule Orion. To će uključivati ručno upravljanje kapsulom u Zemljinoj orbiti kako bi uvježbali upravljanje i poravnanje svemirske letjelice za buduća slijetanja na Mjesec.

Zatim će se uputiti do točke tisućama kilometara izvan Mjeseca kako bi provjerili Orionove sustave za održavanje života, pogon, energiju i navigaciju.