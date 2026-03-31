ARTEMIS II

NASA nakon čak 50 godina ide oko Mjeseca. Evo svih detalja

Piše Filip Sulimanec,
Prije nego što NASA pošalje svoje astronaute Reida Wisemana, Victora Glovera, Christinu Koch i astronauta Kanadske svemirske agencije (CSA) Jeremyja Hansena na misiju Artemis II oko Mjeseca, tim za lansiranje u NASA-inu svemirskom centru Kennedy na Floridi te timovi diljem zemlje započet će odbrojavanje otprilike dva dana prije polijetanja.

Odbrojavanje za lansiranje uključuje oznake „L minus” i „T minus”. „L minus” označava koliko je vremena preostalo do polijetanja, izraženo u satima i minutama. „T minus” vrijeme predstavlja niz događaja ugrađenih u odbrojavanje. 

Pauze u odbrojavanju, odnosno „zadržavanja” (holds), planirano su ugrađene kako bi tim za lansiranje mogao ciljati precizan vremenski prozor za lansiranje te osigurati dodatno vrijeme za određene zadatke i postupke bez utjecaja na ukupni raspored. 

Tijekom planiranih zadržavanja u procesu odbrojavanja, sat za odbrojavanje namjerno se zaustavlja, a zaustavlja se i T-minus vrijeme. Međutim, L-minus vrijeme nastavlja teći.

Misija Artemis II, koja će trajati oko 10 dana, odvest će svoje astronaute dalje u svemir nego što je itko dosad bio.

Space Launch System (SLS) rocket with the Orion crew capsule, at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral
Cilj joj je postaviti temelje za buduće slijetanje ljudi na površinu Mjeseca, prvi put nakon misija Apollo iz 1960-ih i 1970-ih godina.

Kada će Artemis II biti lansiran?

Sljedeći mogući datumi koje navodi NASA su 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 30. travnja 2026. U prosincu 2024. svemirska agencija postavila je rok za lansiranje Artemis II do kraja tog mjeseca.

Potencijalno lansiranje u veljači odbačeno je nakon što je testiranje, poznato kao 'wet dress rehearsal', prekinuto zbog curenja vodikovog raketnog goriva na spoju koji povezuje lansirni toranj s raketom.

Lansiranje u ožujku također je isključeno nakon što je otkriveno curenje helija. Osim rješavanja tehničkih problema, planeri misije moraju čekati i da se Mjesec nađe u odgovarajućem dijelu svoje orbite, pa se vremenski prozori za lansiranje određuju u skladu s tim.

U praksi to stvara obrazac od otprilike jednog tjedna na početku svakog mjeseca kada se raketa može usmjeriti u pravom smjeru, nakon čega slijede oko tri tjedna bez mogućnosti lansiranja. Misija uključuje prvi let s posadom NASA-ine goleme rakete Space Launch System (SLS) i svemirske kapsule Orion.

Nakon što sigurno uđu u orbitu, astronauti će testirati ponašanje kapsule Orion. To će uključivati ručno upravljanje kapsulom u Zemljinoj orbiti kako bi uvježbali upravljanje i poravnanje svemirske letjelice za buduća slijetanja na Mjesec.

Zatim će se uputiti do točke tisućama kilometara izvan Mjeseca kako bi provjerili Orionove sustave za održavanje života, pogon, energiju i navigaciju.

