HOĆETE LI IGRATI? FOTO Ovo je deset najboljih igrača na ovogodišnjem EA FC

EA FC 26 donosi najgušći vrh posljednjih godina: više je igrača i igračica na istim ukupnim ocjenama, pa tron nije “rezerviran” za jednog favorita. Na službenoj listi za ovu sezonu rame uz rame stoje muške i ženske zvijezde — što Ultimate Teamu i karijeri daje više kombinacija bez gubitka rejtinga. Razlike se sve češće vide u atributima (pace, finishing, vision, defending), a manje u samom OVR-u, pa kemija tima i stil igre postaju ključni. Uz to, nova izdanja kartica i posebni eventovi dodatno će “promiješati” poredak tijekom godine. Izuzetno je zanimljiva dominacija igračica Barcelone u ženskom dijelu igre.