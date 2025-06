FOTO Ovo je Huawei Pura 80: Donosi inovativnu kameru i novi udarac za Apple u Kini

Kineski div Huawei u srijedu je u Kini predstavio Pura 80 seriju telefona, kojom žele dodatno učvrstiti svoj položaj u premium segmentu, usprkos američkim sankcijama koje traju godinama. Kako piše Reuters, svako lansiranje u Kini se prati kao barometar njihovih tehničkih mogućnosti i otpornosti tržišta na dugogodišnje sankcije.

I dok se čekaju informacije kad se ovaj telefon može očekivati na hrvatskom tržištu, u Kini će zasigurno predstaviti novi pritisak na Apple, kojem udio stalno pada te se oslanja na popuste kako bi potaknuli prodaju.

Foto: Tingshu Wang

Velik naglasak na današnjem predstavljanju bio je na naprednim mogućnostima kamere s inovativnim rješenjima. Stižu četiri modela - Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ i Pura 80 Ultra. A cijene, u Kini, kreću od 905 dolara za Pro, Pro+ će koštati od 1113, a Ultra oko 1390. Osnovni model u prodaju će u srpnju.

Foto: Tingshu Wang

Navode se novi čipseti, veliki senzori u kamerama, veće baterije i bolja satelitska veza, a svi imaju OLED ekrane. Svi dolaze i sa Huaweijevim HarmonyOS sustavom.

Pura 80 je najmanji model. Ima 6,6-inčni ekran, bateriju od 5600 mAh i 66W punjenje te 50W bežično punjenje.

Na njo su straga tri kamere

50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), 1/1.3", PDAF, OIS

12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optički zoom

13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide)

Prednja kamera ima 13 mpx senzor



Pura 80 Pro i Pro+ dolaze s većim ekranom od 6,8 inča (1276 x 2848), a štiti ih nova generacija Kunlun stakla. Imaju i malo veću bateriju od 5700 mAh te punjenje brzinom od 100W.

Kamere su također poboljšane u odnosu na bazni model i dolaze sa 1" senzorom.

50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS

48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom

40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF

Prednja kamera je jednaka.

Pro+ ima 16 GB RAM-a i 512GB/1TB memorije, a Pro kreće s 12 GB memorije.

Huawei Pura 80 Ultra dolazi s jednakim ekranom i baterijom te bržim bežičnim reverzibilnim punjenjem. Ali kamera je ta gdje se kriju glavne inovacije.

Na papiru to izgleda ovako

50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS

50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom

12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom

40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF

No treba istaknuti da obje telefoto kamere koriste isti senzor koji se nalazi na pomičnom mehanizmu pa se može prebacivati između 3,4 i 9,4 optičkog uvećanja. Glavna kamera ima 1" RYYB senzor s varijabilnom blendom f/1,6 do f/4,0 i tvrde da ima 15x veći dinamički raspon od Pure 70 Ultra.