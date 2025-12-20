Obavijesti

Tech

Komentari 1
UBLAŽAVANJE OGRANIČENJA

Njemački ministar upozorava proizvođače automobila: 'Budućnost je električna'

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Njemački ministar upozorava proizvođače automobila: 'Budućnost je električna'
Foto: Phil Noble

Proizvođači automobila ne bi smjeli pogrešno protumačiti prijedlog, rekao je Klingbeil za subotnje izdanje lista Neue Osnabrücker Zeitung.

Nakon prijedloga EU-a o ublažavanju novih ograničenja emisije CO2 za automobile, njemački ministar financija Lars Klingbeil upozorio je proizvođače automobila u zemlji da se ne oslanjaju previše na motore s unutarnjim izgaranjem pozivajući ih da ubrzano razvijaju električna vozila.

Proizvođači automobila ne bi smjeli pogrešno protumačiti prijedlog, rekao je Klingbeil za subotnje izdanje lista Neue Osnabrücker Zeitung.

UZVRAT KINEZIMA Kupujmo europsko! Ovi su električni auti proizvedeni u EU i koštaju do 40 tisuća eura
Kupujmo europsko! Ovi su električni auti proizvedeni u EU i koštaju do 40 tisuća eura

Ako tvrtke vjeruju da mogu i dalje ovisiti o dizelskim i benzinskim vozilima godinama koje dolaze "njihove će poteškoće biti još veće za nekoliko godina", rekao je.

Prelazak na električnu mobilnost, naglasio je, mora se nastaviti "velikom brzinom".

"Budućnost mobilnosti je električna", dodao je.

Klingbeil je ukazao na rastuću međunarodnu konkurenciju, rekavši da su mu posjeti Pekingu i Šangaju pokazali koliko je Kina već daleko ispred, pa i zbog snažne vladine podrške tranziciji. Stoga njemački proizvođači automobila, rekao je, moraju ih sustići.

Ministar je prijedlog Bruxellesa opisao kao izvediv kompromis. Rekao je da nudi fleksibilniji put prema klimatskoj neutralnosti, na primjer dopuštanjem hibridnim vozilima da dulje ostanu na tržištu.

BUDUĆNOST PROMETA Kreću novi poticaji: Uskoro bi svaki drugi hrvatski taksist mogao imati električni auto
Kreću novi poticaji: Uskoro bi svaki drugi hrvatski taksist mogao imati električni auto

Pragmatično djelovanje, dodao je Klingbeil, znači da zaštita radnih mjesta i zaštita klime ne moraju biti međusobno isključive.

Europska komisija ranije ovog tjedna revidirala je svoje planove za strogo postupno ukidanje motora s unutarnjim izgaranjem. Prema ažuriranom prijedlogu, novi automobili s motorima s unutarnjim izgaranjem i dalje bi se mogli registrirati nakon 2035. godine.

Prethodno su se pregovarači iz država članica EU-a i Europski parlament složili da novi automobili koji se prodaju nakon 2035. ne bi smjeli emitirati CO2. Taj cilj potpunog smanjenja emisija tog spoja štetnog za klimu sada se ublažava.

U budućnosti će izuzeća omogućiti smanjenje emisija do 90% u usporedbi s razinama iz 2021., pod uvjetom da se preostale emisije kompenziraju mjerama poput korištenja održivo proizvedenog čelika i ekološki prihvatljivijih goriva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
NEVJEROJATNO Odbjegla crna rupa juri svemirom i iza sebe ostavlja život! Evo i kako...
POTVRDILI ZNANSTVENICI

NEVJEROJATNO Odbjegla crna rupa juri svemirom i iza sebe ostavlja život! Evo i kako...

Ovo otkriće ne samo da potvrđuje postojanje odbjeglih crnih rupa, već i otkriva novi mehanizam stvaranja života u svemiru!
Nova FIFA dolazi na Netflix
VELIKI DODATAK NETLIXU

Nova FIFA dolazi na Netflix

FIFA i Netflix službeno su najavili novu nogometnu igru koja dolazi ekskluzivno na Netflix Games. Ciljaju ljeto 2026. i Svjetsko prvenstvo, a format će biti drugačiji od klasičnih konzolnih FIFA izdanja kakva pamtimo.
VIDEO Honda osvježila Accord za novu godinu: Više tehnologije, ali i cijene bi mogle ići gore...
NOVA-STARA HONDA

VIDEO Honda osvježila Accord za novu godinu: Više tehnologije, ali i cijene bi mogle ići gore...

Ako gledate limuzinu srednje klase, Accord je godinama jedna od “sigurnih” opcija, a Honda sada pokušava pojačati vrijednost bez velikog redizajna. Najviše dobivaju osnovne izvedbe, jer serijski stižu stvari koje su prije bile rezervirane za skuplje pakete.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025