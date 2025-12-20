Njemački ministar upozorava proizvođače automobila: 'Budućnost je električna'

Nakon prijedloga EU-a o ublažavanju novih ograničenja emisije CO2 za automobile, njemački ministar financija Lars Klingbeil upozorio je proizvođače automobila u zemlji da se ne oslanjaju previše na motore s unutarnjim izgaranjem pozivajući ih da ubrzano razvijaju električna vozila.

Proizvođači automobila ne bi smjeli pogrešno protumačiti prijedlog, rekao je Klingbeil za subotnje izdanje lista Neue Osnabrücker Zeitung.

Ako tvrtke vjeruju da mogu i dalje ovisiti o dizelskim i benzinskim vozilima godinama koje dolaze "njihove će poteškoće biti još veće za nekoliko godina", rekao je.

Prelazak na električnu mobilnost, naglasio je, mora se nastaviti "velikom brzinom".

"Budućnost mobilnosti je električna", dodao je.

Klingbeil je ukazao na rastuću međunarodnu konkurenciju, rekavši da su mu posjeti Pekingu i Šangaju pokazali koliko je Kina već daleko ispred, pa i zbog snažne vladine podrške tranziciji. Stoga njemački proizvođači automobila, rekao je, moraju ih sustići.

Ministar je prijedlog Bruxellesa opisao kao izvediv kompromis. Rekao je da nudi fleksibilniji put prema klimatskoj neutralnosti, na primjer dopuštanjem hibridnim vozilima da dulje ostanu na tržištu.

Pragmatično djelovanje, dodao je Klingbeil, znači da zaštita radnih mjesta i zaštita klime ne moraju biti međusobno isključive.

Europska komisija ranije ovog tjedna revidirala je svoje planove za strogo postupno ukidanje motora s unutarnjim izgaranjem. Prema ažuriranom prijedlogu, novi automobili s motorima s unutarnjim izgaranjem i dalje bi se mogli registrirati nakon 2035. godine.

Prethodno su se pregovarači iz država članica EU-a i Europski parlament složili da novi automobili koji se prodaju nakon 2035. ne bi smjeli emitirati CO2. Taj cilj potpunog smanjenja emisija tog spoja štetnog za klimu sada se ublažava.

U budućnosti će izuzeća omogućiti smanjenje emisija do 90% u usporedbi s razinama iz 2021., pod uvjetom da se preostale emisije kompenziraju mjerama poput korištenja održivo proizvedenog čelika i ekološki prihvatljivijih goriva.