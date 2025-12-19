VIDEO Honda osvježila Accord za novu godinu: Više tehnologije, ali i cijene bi mogle ići gore...

Honda je potvrdila da osvježeni Honda Accord za 2026. stiže u prodaju, s više tehnologije u serijskoj opremi i sitnim vizualnim promjenama.

Najkonkretnija promjena je u nižim paketima opreme. LX i SE, odnosno osnovna i naprednija razina, sada serijski dobivaju veći infotainment ekran od 9 inča (oko 22,9 cm), uz bežični Apple CarPlay i Android Auto te bežično punjenje mobitela, što je ranije bilo vezano uz skuplje izvedbe.

SE dobiva i “sportskiji” vizualni dio: 19-inčne kotače (oko 48,3 cm), iste veličine kakvu je do sada imao Sport Hybrid. Kod hibrida su promjene skromnije, ali Sport Hybrid i Sport L Hybrid dobivaju više crnih vanjskih detalja, poput crnih okvira oko prozora i bedževa.

Što se mehanike tiče, ništa dramatično. Nehibridne verzije ostaju na 1,5-litrenom turbu (oko 143 kW), a hibrid ostaje na kombinaciji 2,0-litrenog benzinca i elektromotora s ukupno oko 152 kW.

U istim izvještajima se navodi da su cijene za 2026. blago porasle, ali da Accord i dalje starta ispod 30.000 dolara u SAD-u, dok vrh ponude ide preko 40.000 dolara. To je važno za kupce jer kod “manjih” poskupljenja često presudi dostupnost i akcije, a ako Honda stvarno ubacuje više opreme u osnovu, popusti znaju biti rjeđi nego prije.

Za Hondinu publiku u Hrvatskoj vrijedi napomena kako su ovo primarno američke specifikacije i cijene, pa će se kod nas sve svesti na uvoz i ponudu rabljenih ili pojedinačnih primjeraka. No trend je jasan: proizvođači napokon guraju više tehnologije u osnovne pakete, jer kupci sve manje žele plaćati “premium” samo da dobiju bežični CarPlay i punjač.