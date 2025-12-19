VIDEO Honda osvježila Accord za novu godinu: Više tehnologije, ali i cijene bi mogle ići gore...

Ako gledate limuzinu srednje klase, Accord je godinama jedna od “sigurnih” opcija, a Honda sada pokušava pojačati vrijednost bez velikog redizajna. Najviše dobivaju osnovne izvedbe, jer serijski stižu stvari koje su prije bile rezervirane za skuplje pakete.
Honda je potvrdila da osvježeni Honda Accord za 2026. stiže u prodaju, s više tehnologije u serijskoj opremi i sitnim vizualnim promjenama.
Najkonkretnija promjena je u nižim paketima opreme. LX i SE, odnosno osnovna i naprednija razina, sada serijski dobivaju veći infotainment ekran od 9 inča (oko 22,9 cm), uz bežični Apple CarPlay i Android Auto te bežično punjenje mobitela, što je ranije bilo vezano uz skuplje izvedbe.
SE dobiva i “sportskiji” vizualni dio: 19-inčne kotače (oko 48,3 cm), iste veličine kakvu je do sada imao Sport Hybrid. Kod hibrida su promjene skromnije, ali Sport Hybrid i Sport L Hybrid dobivaju više crnih vanjskih detalja, poput crnih okvira oko prozora i bedževa.
Što se mehanike tiče, ništa dramatično. Nehibridne verzije ostaju na 1,5-litrenom turbu (oko 143 kW), a hibrid ostaje na kombinaciji 2,0-litrenog benzinca i elektromotora s ukupno oko 152 kW.
U istim izvještajima se navodi da su cijene za 2026. blago porasle, ali da Accord i dalje starta ispod 30.000 dolara u SAD-u, dok vrh ponude ide preko 40.000 dolara. To je važno za kupce jer kod “manjih” poskupljenja često presudi dostupnost i akcije, a ako Honda stvarno ubacuje više opreme u osnovu, popusti znaju biti rjeđi nego prije.
Za Hondinu publiku u Hrvatskoj vrijedi napomena kako su ovo primarno američke specifikacije i cijene, pa će se kod nas sve svesti na uvoz i ponudu rabljenih ili pojedinačnih primjeraka. No trend je jasan: proizvođači napokon guraju više tehnologije u osnovne pakete, jer kupci sve manje žele plaćati “premium” samo da dobiju bežični CarPlay i punjač.
