FOTO Jupiter kakvog još niste vidjeli: Ovo su nevjerojatne tajne Velike crvene pjege!
Jupiter, najveći planet našeg Sunčevog sustava, ne prestaje fascinirati znanstvenike svojim moćnim olujama i turbulentnom atmosferom. Njegov najpoznatiji ukras, Velika crvena pjega, kolosalni je vrtlog koji bjesni stoljećima. No, zahvaljujući NASA-inoj sondi Juno, napokon smo zavirili ispod oblaka i otkrili tajne koje mijenjaju sve što smo mislili da znamo o ovom divu.
Jupiterova ikonska oluja, dovoljno velika da proguta cijelu Zemlju, promatra se već gotovo 200 godina. Ipak, donedavno smo o njoj znali iznenađujuće malo. Sonda Juno, lansirana 2011., stigla je do Jupitera 2016. i od tada nam šalje podatke koji znanstvenicima omogućuju stvaranje prvog trodimenzionalnog pogleda na najveću oluju u Sunčevom sustavu.
Dublja nego što itko može zamisliti
Prije misije Juno, znanstvenici su mogli samo nagađati o dubini Velike crvene pjege. Prva mjerenja sonde pokazala su da seže oko 320 kilometara u Jupiterovu atmosferu, što je 50 do 100 puta dublje od Zemljinih oceana. No, najnoviji podaci, prikupljeni tijekom preleta 2019., otkrili su da je oluja još impresivnija.
Koristeći mikrovalne senzore i mjereći gravitacijske anomalije, tim je utvrdio da se vrtlog proteže na dubinu između 300 i 500 kilometara.
- To znači da je to gigantska oluja. Kad biste je stavili na Zemlju, protezala bi se sve do svemirske postaje. To je jednostavno čudovište - rekao je Yohai Kaspi, istraživač na misiji Juno s izraelskog Instituta Weizmann, u izjavi koju prenosi CNN.
Nevjerojatna dubina pokazuje da se oluja proteže daleko ispod sloja oblaka gdje se kondenzira voda i gdje sunčeva svjetlost više ne prodire.
Kako izmjeriti oluju udaljenu 650 milijuna kilometara?
Da bi potvrdili dubinu, znanstvenici su se poslužili genijalnom metodom. Tijekom preleta brzinom od 209.000 km/h, Velika crvena pjega svojom je masom i gravitacijom doslovno "gurnula" sondu Juno. Taj sićušni pomak, manji od 0,01 milimetra u sekundi, zabilježen je na Zemlji zahvaljujući Dopplerovom efektu u radio signalima koje je sonda slala.
- Preciznost potrebna da se izmjeri gravitacija Velike crvene pjege tijekom preleta u srpnju 2019. je zapanjujuća - izjavila je Marzia Parisi, znanstvenica iz NASA-inog Laboratorija za mlazni pogon u službenom NASA-inom priopćenju.
Zanimljivo je da mlazne struje koje okružuju i pokreću oluju sežu još dublje, do gotovo 3000 kilometara, a znanstvenici još uvijek ne znaju zašto postoji takva razlika.
Smanjuje se, ali postaje brža i viša
Iako je njezina dubina iznenadila, Velika crvena pjega se istovremeno smanjuje. U posljednjih 150 godina postala je manja i okruglija. Neki znanstvenici predviđaju da bi mogla nestati za nekoliko desetljeća, no drugi se ne slažu.
Podaci pokazuju paradoksalan fenomen: dok se oluja smanjuje u širinu, čini se da postaje viša. Istovremeno, vjetrovi na njezinom vanjskom rubu ubrzavaju. Promatranja svemirskim teleskopom Hubble otkrila su da se brzina vjetra između 2009. i 2020. povećala za 8 posto, dosežući brzine veće od 640 km/h.
Nedavna promatranja otkrila su još jednu neobičnost - oluja "oscilira" ili se "trese", povremeno se šireći i skupljajući.
- Nismo očekivali da će joj se veličina mijenjati. Koliko znamo, to dosad nije zabilježeno - rekla je astronomkinja Amy Simon iz NASA-e, kako je objavio portal Space.com.
Jeste li znali?
Dok je Velika crvena pjega sama po sebi čudo, cijeli planet je riznica ekstrema. Evo nekoliko zanimljivosti koje pokazuju zašto je Jupiter pravi kralj Sunčevog sustava:
Najkraći dan: Unatoč svojoj gigantskoj veličini, Jupiter se okrene oko svoje osi za manje od 10 sati, što znači da ima najkraći dan od svih planeta.
Sustav mjeseca: Jupiter nije sam. Okružuje ga impresivna svita od čak 95 poznatih mjeseca, uključujući četiri velika Galilejanska mjeseca (Io, Europa, Ganimed i Kalisto) koji su sami po sebi fascinantni svjetovi.
Nevidljivi prstenovi: Iako su Saturnovi prstenovi najpoznatiji, i Jupiter ima svoj sustav prstenova. Sastoje se od tamne prašine i toliko su blijedi da su otkriveni tek 1979. godine pomoću sonde Voyager 1.
Moćno magnetsko polje: Jupiterovo magnetsko polje je gotovo 20.000 puta jače od Zemljinog, što ga čini najjačim u Sunčevom sustavu (osim Sunca). Ono stvara snažne pojaseve radijacije koji predstavljaju veliki izazov za svemirske letjelice.
