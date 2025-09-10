FOTO Ovo su najveće novosti koje je donio iPhone 17: Evo zašto će ga voljeti filmaši

Apple je na svom godišnjem rujanskom događaju predstavio novu seriju pametnih telefona, a iako su predstavljena četiri modela – iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max te potpuno novi, ultratanki iPhone Air, pravi noviteti skrivaju se unutar Pro modela. Dok su poboljšanja vidljiva u svim segmentima, od zaslona do performansi, upravo su kamere te uz koje iPhone 17 postaje još ozbiljniji alat za filmaše i kreatore sadržaja.

Profesionalne video značajke

Foto: Manuel Orbegozo

Ono što iPhone 17 Pro i Pro Max izdvaja jest set značajki namijenjen isključivo profesionalnoj video produkciji.

ProRes RAW i Apple Log 2

Po prvi put, iPhone 17 Pro podržava snimanje u ProRes RAW formatu. Za laike, to znači da telefon sada može snimati sirove podatke izravno sa senzora kamere, pružajući veliku fleksibilnost u postprodukciji. Filmaši će moći detaljno podešavati ekspoziciju, boje i oštrinu bez gubitka kvalitete, što je dosad bilo rezervirano isključivo za puno skuplje kamere. Uz to, uveden je i Apple Log 2, novi profil boja koji omogućuje snimanje s još širim dinamičkim rasponom, čuvajući detalje u najsvjetlijim i najtamnijim dijelovima kadra.

Genlock sinkronizacija

Vjerojatno najneočekivanija inovacija je podrška za Genlock. Riječ je o tehnologiji koja se koristi u profesionalnim produkcijama za savršenu sinkronizaciju više kamera. To omogućuje da se iPhone 17 Pro bez problema integrira u snimanja s više kamera, poput koncerata, prijenosa uživo ili filmskih scena, osiguravajući da je svaki snimljeni kadar savršeno usklađen s drugim uređajima. Ova funkcionalnost, koja zahtijeva korištenje dodatka poput novog Blackmagic Camera ProDocka, pretvara iPhone u legitiman dio profesionalnog filmskog seta.

Trostruki sustav od 48 MP i moćan zum

Foto: Kylie Cooper

Dok su prethodni Pro modeli imali samo glavnu kameru od 48 MP, iPhone 17 Pro donosi nadogradnju na sve tri stražnje kamere. Glavna, ultraširokokutna i telefoto leća sada imaju senzor od 48 megapiksela. Posebno je impresivna nova telefoto kamera koja nudi 4x optički zum i do 8x zum "optičke kvalitete", što je ekvivalent žarišnoj duljini od 200 mm. To korisnicima daje svestranost usporedivu s nošenjem nekoliko različitih objektiva.

Više od kamere: Dizajn, performanse i zaslon

Iako su kamere u fokusu, ostatak telefona nije zanemaren. Pro modeli napuštaju titanijski okvir i vraćaju se aluminijskom kućištu koje, u kombinaciji s novom parnom komorom za hlađenje, osigurava bolje odvođenje topline i dugotrajnije vrhunske performanse. Novi čip A19 Pro nudi snagu za obradu ProRes RAW materijala i zahtjevne igre.

Dizajn stražnje strane je promijenjen; umjesto četvrtastog modula, kamere su sada smještene u horizontalnu traku koju Apple naziva "Camera Plateau". Zasloni na svim modelima, uključujući i osnovni iPhone 17, sada imaju ProMotion tehnologiju (120 Hz) i Always-On prikaz, uz vršnu svjetlinu do 3.000 nita i novu zaštitu Ceramic Shield 2 za bolju otpornost na ogrebotine.

Nova prednja kamera i softverska poboljšanja

Svi modeli dobili su i značajno poboljšanu prednju kameru od 18 MP. Novi senzor omogućuje snimanje portretnih i pejzažnih selfija bez potrebe za okretanjem telefona. Uvedena je i značajka "Center Stage" koja vas drži u središtu kadra, kao i mogućnost istovremenog snimanja prednjom i stražnjom kamerom. Ključ za otključavanje ovih profesionalnih mogućnosti je nova besplatna aplikacija Final Cut Camera 2.0, koja omogućuje potpunu manualnu kontrolu nad snimanjem.

Cijene i dostupnost

Cijene u Njemačkoj iznose: iPhone 17: 949 EUR, iPhone 17 Pro: 1.299 EUR, iPhone Air: 1.199 EUR, iPhone 17 Pro Max: 1.449 EUR, no za očekivati je da će kod nas biti nešto više zbog lokalnih poreza. Prednarudžbe kreću od petka.