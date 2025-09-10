Nisu dugo čekali: Samsung se ovako sprdao s iPhoneom 17

Apple je jučer na svom velikom događaju nazvanom “Awe Dropping” predstavio novu liniju iPhonea s nizom novih značajki, što je oduševilo fanove, no Samsung im je odlučio ukrasti pažnju, i to memovima.

Na X-u je Samsung izvukao staru objavu iz 2022. godine u kojoj je Appleu poručio: “Let us know it when it folds", odnosno, "Javite se kad se savija", na račun toga što nemaju preklopni uređaj.

Ovoga puta nadovezali su se s novim dodatkom: “#iCant believe this is still relevant.” Poruka je bila jasna – i dalje nema sklopivog iPhonea.

Tu je nastala i hashtag kampanja: #iCant. Samsungovi community manageri krenuli su s nizom reakcija na objave o Appleovom eventu.

Kad je tech YouTuber Marques Brownlee tvitao o iPhoneu 17, također sarkastično, Samsung je odgovorio: “Actual innovation > hype #iCant”.

Sprdali su se i na račun 'praćenja spavanja i bodova', značajki koje drugi proizvođači, kao što su Samsung i Huawei imaju godinama.

Internet je, naravno, poludio. Jedni su se stali na stranu Applea uz dosjetke tipa: “Ostanite relevantni iduće desetljeće” ili “Čak ni mi ne vjerujemo da su preklopni mobiteli još uvijek fora.”

Drugi su, pak, branili Samsung i naglašavali da Galaxy Fold i Z serija pomiču granice, dok Apple i dalje igra na sigurno. Netko je podsjetio i na staru priču: “Sjećate se kad ste tvrdili da nećete maknuti ulaz za slušalice? Gdje su sad?”