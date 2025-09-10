Na X-u je Samsung izvukao staru objavu iz 2022. godine u kojoj je Appleu poručio: “Let us know it when it folds", odnosno, "Javite se kad se savija", na račun toga što nemaju preklopni uređaj.
Nisu dugo čekali: Samsung se ovako sprdao s iPhoneom 17
Apple je jučer na svom velikom događaju nazvanom “Awe Dropping” predstavio novu liniju iPhonea s nizom novih značajki, što je oduševilo fanove, no Samsung im je odlučio ukrasti pažnju, i to memovima.
Na X-u je Samsung izvukao staru objavu iz 2022. godine u kojoj je Appleu poručio: “Let us know it when it folds", odnosno, "Javite se kad se savija", na račun toga što nemaju preklopni uređaj.
Ovoga puta nadovezali su se s novim dodatkom: “#iCant believe this is still relevant.” Poruka je bila jasna – i dalje nema sklopivog iPhonea.
Tu je nastala i hashtag kampanja: #iCant. Samsungovi community manageri krenuli su s nizom reakcija na objave o Appleovom eventu.
Kad je tech YouTuber Marques Brownlee tvitao o iPhoneu 17, također sarkastično, Samsung je odgovorio: “Actual innovation > hype #iCant”.
Sprdali su se i na račun 'praćenja spavanja i bodova', značajki koje drugi proizvođači, kao što su Samsung i Huawei imaju godinama.
Internet je, naravno, poludio. Jedni su se stali na stranu Applea uz dosjetke tipa: “Ostanite relevantni iduće desetljeće” ili “Čak ni mi ne vjerujemo da su preklopni mobiteli još uvijek fora.”
Drugi su, pak, branili Samsung i naglašavali da Galaxy Fold i Z serija pomiču granice, dok Apple i dalje igra na sigurno. Netko je podsjetio i na staru priču: “Sjećate se kad ste tvrdili da nećete maknuti ulaz za slušalice? Gdje su sad?”
