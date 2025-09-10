Obavijesti

Tech

Komentari 3
NE MOŽEMO VJEROVATI...

Nisu dugo čekali: Samsung se ovako sprdao s iPhoneom 17

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Nisu dugo čekali: Samsung se ovako sprdao s iPhoneom 17
6
Foto: Manuel Orbegozo

Na X-u je Samsung izvukao staru objavu iz 2022. godine u kojoj je Appleu poručio: “Let us know it when it folds", odnosno, "Javite se kad se savija", na račun toga što nemaju preklopni uređaj.

Apple je jučer na svom velikom događaju nazvanom “Awe Dropping” predstavio novu liniju iPhonea s nizom novih značajki, što je oduševilo fanove, no Samsung im je odlučio ukrasti pažnju, i to memovima. 

Na X-u je Samsung izvukao staru objavu iz 2022. godine u kojoj je Appleu poručio: “Let us know it when it folds", odnosno, "Javite se kad se savija", na račun toga što nemaju preklopni uređaj.

Ovoga puta nadovezali su se s novim dodatkom: “#iCant believe this is still relevant.” Poruka je bila jasna – i dalje nema sklopivog iPhonea.

Tu je nastala i hashtag kampanja: #iCant. Samsungovi community manageri krenuli su s nizom reakcija na objave o Appleovom eventu.

TU SU I DODACI... Predstavili iPhone 17 i iPhone Air, najtanji model do sada. Bez utora je za SIM karticu...
Predstavili iPhone 17 i iPhone Air, najtanji model do sada. Bez utora je za SIM karticu...

Kad je tech YouTuber Marques Brownlee tvitao o iPhoneu 17, također sarkastično, Samsung je odgovorio: “Actual innovation > hype #iCant”.

Sprdali su se i na račun 'praćenja spavanja i bodova', značajki koje drugi proizvođači, kao što su Samsung i Huawei imaju godinama.

Internet je, naravno, poludio. Jedni su se stali na stranu Applea uz dosjetke tipa: “Ostanite relevantni iduće desetljeće” ili “Čak ni mi ne vjerujemo da su preklopni mobiteli još uvijek fora.”

Drugi su, pak, branili Samsung i naglašavali da Galaxy Fold i Z serija pomiču granice, dok Apple i dalje igra na sigurno. Netko je podsjetio i na staru priču: “Sjećate se kad ste tvrdili da nećete maknuti ulaz za slušalice? Gdje su sad?”

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Novi Clio, GLC, budućnost Škode i VW-a. Ovo su najvažniji auti sa salona u Münchenu
11 VELIČANSTVENIH

FOTO Novi Clio, GLC, budućnost Škode i VW-a. Ovo su najvažniji auti sa salona u Münchenu

Donosimo pregled najvažnijih noviteta s IAA Mobility 2025 u Münchenu, sajma koji je ove godine potvrdio električni zaokret autoindustrije. Najveći proizvođači iskoristili su pozornicu za predstavljanje svojih aduta - od konceptnih studija do serijskih modela koji uskoro stižu na ceste. Među premijerama posebno su odjeknuli električni SUV-ovi, futuristički kompakti i sportski modeli koji ruše granice performansi. Sajam je pokazao da europske marke i dalje vjeruju u automobile snažnog karaktera, bilo da se radi o Volkswagenu, Škodi, Hyundaiju ili Renaultu. U nastavku donosimo pregled modela koji su obilježili ovogodišnji IAA i koji će oblikovati automobilsku scenu sljedećih godina.
Predstavili iPhone 17 i iPhone Air, najtanji model do sada. Bez utora je za SIM karticu...
TU SU I DODACI...

Predstavili iPhone 17 i iPhone Air, najtanji model do sada. Bez utora je za SIM karticu...

Bit će dostupan u četiri boje: svemirski crna, 'oblak' bijela, svjetlozlatna i nebeskoplava. iPhone Air ima jednu stražnju i jednu prednju kameru
Što kad vam pukne gume usred vožnje? Jedna stvar svima pada napamet, ali to nemojte učiniti!
VODIČ

Što kad vam pukne gume usred vožnje? Jedna stvar svima pada napamet, ali to nemojte učiniti!

Od trenutka eksplozije do potencijalnog gubitka kontrole može proći tek četvrtina sekunde, a vaša reakcija u tim ključnim trenucima čini razliku između neugodnosti i katastrofe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025