FOTO Povratak u prošlost u Zagrebu: Stari kraljevi ceste oduševili brojne građane

Na Europskom trgu je bilo izloženo oko 200 oldtimera koji su privukli brojne zaljubljenike u automobile povodom 6. izložbe oldtimera. Posjetitelji su mogli mogu razgledati raznolike modele iz raznih razdoblja
Izložba oldtimera i ove se godine održala na Europskom Trgu. Tamo su bli izloženi automobili različitih boja, marki i proizvođača. Posjetitelji mogu vidjeti raznoliku ponudu vozila i pronaći nešto što ih osobno zanima. Time se izložba približava širokom krugu ljudi.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Izložba oldtimera i ove se godine održala na Europskom Trgu. Tamo su bli izloženi automobili različitih boja, marki i proizvođača. Posjetitelji mogu vidjeti raznoliku ponudu vozila i pronaći nešto što ih osobno zanima. Time se izložba približava širokom krugu ljudi. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Izložba oldtimera i ove se godine održala na Europskom Trgu. Tamo su bli izloženi automobili različitih boja, marki i proizvođača. Posjetitelji mogu vidjeti raznoliku ponudu vozila i pronaći nešto što ih osobno zanima. Time se izložba približava širokom krugu ljudi.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ukupno je izloženo bilo izloženo oko 200 automobila raspoređenih u Kurelčevoj i Cesarčevoj ulici. Velik broj vozila doprinosi bogatstvu i raznolikosti same izložbe. Posjetitelji imaju priliku razgledati širok spektar modela na jednome mjestu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Najstariji izloženi automobil bio je Mercedes-Benz 170 iz 1939. godine, što pokazuje povijesnu vrijednost izložbe. Njegov vlasnik posjeduje još šest oldtimera, što potvrđuje njegovu veliku strast prema starim vozilima. Zanimljivo je da je tu ljubav prenio i na svoju maloljetnu kćer.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Najzastupljeniji su bili automobili marke Mercedes, kojih ima čak 50. Osim njih, značajan broj čine i automobili američke proizvodnje, kojih je oko tridesetak. Njihove velike dimenzije posebno impresioniraju posjetitelje.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Najmlađi oldtimeri na izložbi datirali su iz 1995. godine. To znači da su neka vozila još uvijek relativno česta na cestama. Posjetitelji tako mogu vidjeti automobile koje možda i sami prepoznaju iz svakodnevnog života.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Organizator izložbe je udruga Stari kotači koja ima više od 300 članova. Svi članovi dijele zajedničku strast prema oldtimerima i aktivno sudjeluju u očuvanju automobilske baštine.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Posebnu pažnju privukao je Vladimir Štarkelj iz oldtimer kluba, koji je na atrakciju došao sa svojim ratnim vozilom.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL