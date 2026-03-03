Apple otkrio MacBook s moćnim M5 čipom i višom cijenom. Za najjači Pro trebate 7400 dolara

Apple je u utorak predstavio osvježene serije svojih najpopularnijih prijenosnih računala, MacBook Air i MacBook Pro, koje sada pokreće nova generacija M5 čipova. Tehnološki div iz Cupertina naglasak je stavio na značajno poboljšane performanse u području umjetne inteligencije, veći početni kapacitet pohrane i napredne mogućnosti povezivanja. Ipak, ove nadogradnje dolaze uz prilagođene, više početne cijene, što je potez kojim Apple odgovara na izazove tržišta osobnih računala i rastuće troškove ključnih komponenti poput memorije. Prednarudžbe za nove uređaje počinju četvrtog ožujka, dok službena prodaja kreće 11. ožujka.

MacBook Air: dvostruko više memorije za sto dolara višu cijenu

Foto: Apple

Najpopularniji laptop na svijetu, MacBook Air, dobio je značajnu nadogradnju u vidu novog M5 čipa, koji je dostupan u 13-inčnim i 15-inčnim modelima. Glavni adut nove generacije je dramatično ubrzanje performansi, posebno za zadatke koji se oslanjaju na umjetnu inteligenciju. Prema tvrdnjama iz Applea, M5 čip omogućuje do četiri puta brže AI performanse u odnosu na prethodnu M4 generaciju i čak do 9,5 puta brže u odnosu na M1 čip.

Jedna od najvažnijih promjena za korisnike jest udvostručenje početnog kapaciteta za pohranu. Osnovni model MacBook Aira sada standardno dolazi s 512 GB SSD-a, umjesto dosadašnjih 256 GB. Ova promjena prati i povećanje početne cijene 13-inčnog modela na 1.099 dolara, što je sto dolara više nego prije. Međutim, ova prilagodba cijene zapravo predstavlja bolju ponudu za kupce koji su ionako ciljali na veći kapacitet, budući da je prethodna M4 verzija s 512 GB pohrane koštala 1.199 dolara. Novi modeli donose i druge tehničke novosti, uključujući podršku za Wi-Fi 7 i Bluetooth 6 zahvaljujući novom Appleovom N1 bežičnom čipu, a paleta boja proširena je novom "sky blue" (nebesko plavom) nijansom.

Foto: Apple

MacBook Pro postaje još moćniji, ali i skuplji

Linija prijenosnika za profesionalce također je dobila očekivanu nadogradnju s još snažnijim verzijama M5 čipa – M5 Pro i M5 Max. Ovi čipovi donose arhitekturu koja je, prema Appleu, stvorena da redefinira granice mogućeg na profesionalnim prijenosnicima. Početni 14-inčni MacBook Pro s osnovnim M5 čipom, 16 GB radne memorije i 1 TB SSD-a sada košta 1.699 dolara.

Foto: Apple

John Ternus, viši potpredsjednik hardverskog inženjeringa u Appleu, izjavio je kako novi modeli donose revoluciju u performansama.

​- MacBook Pro s M5 Pro i M5 Max čipovima redefinira ono što je moguće na profesionalnom prijenosniku, sada s do četiri puta bržim performansama u odnosu na prethodnu generaciju - stoji u službenom priopćenju.

Modeli opremljeni M5 Pro čipom sada standardno dolaze s najmanje jednim terabajtom pohrane, što je dvostruko više u odnosu na 512 GB u mnogim prethodnim osnovnim konfiguracijama. Cijene, očekivano, rastu s performansama, pa tako 14-inčni model s M5 Pro čipom kreće od 2.199 dolara, dok 16-inčna verzija počinje od 2.699 dolara.

Cijena za najjači model ide do 7349 dolara

Foto: Apple

Za najzahtjevnije korisnike, Apple je ponudio konfiguraciju koja pomiče granice. Potpuno opremljeni 16-inčni MacBook Pro s M5 Max čipom, maksimalnih 128 GB objedinjene memorije, 8 TB SSD pohrane i zaslonom s nano-teksturom doseže cijenu od 7.349 dolara. Iako se radi o iznimno visokom iznosu za potrošačko tržište, on je u skladu s cijenama konkurentskih profesionalnih radnih stanica tvrtki kao što su Dell, HP i Lenovo. Ono što je posebno zanimljivo jest da Apple nije podigao cijene nadogradnje objedinjene memorije, unatoč globalnoj nestašici i drastičnom rastu cijena DRAM i NAND čipova na svjetskom tržištu.

Fokus na umjetnoj inteligenciji i poznatom dizajnu

Cijela serija M5 čipova dizajnirana je s jasnim fokusom na umjetnu inteligenciju. Najveća novost je dodatak namjenskog "Neural Acceleratora" u svaku jezgru grafičkog procesora (GPU), što omogućuje drastično ubrzanje AI procesa izravno na uređaju. S druge strane, vanjski dizajn prijenosnika ostao je gotovo nepromijenjen, zadržavajući prepoznatljivi aluminijski izgled. Softversku podlogu čini novi macOS Tahoe, koji donosi osvježeni vizualni stil "Liquid Glass" i proširene mogućnosti sustava Apple Intelligence. Svi novi modeli također su opremljeni 12 MP Center Stage kamerom i podrškom za najnovije standarde povezivanja.