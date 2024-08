FOTO Rimac je predstavio novu Neveru: Ima 2107 'konja', a do stotke joj treba 1,81 sekunda

Tvrtka Bugatti Rimac na jednom od najvažnijih automobilskih događaja, The Quail: A Motorsports Gathering u Kaliforniji, predstavila je novi karakter: automobil Nevera R. Osmišljen kao agresivni alter ego Nevere, predstavlja prijelaz s hiper GT automobila u hiper sportski automobil. I kao što mu samo ime govori, razvoj Nevere R slijedi filozofiju brenda Rimac: Radical (radikalan), Rebellious (buntovan), Relentless (neumoljiv).

Zahvaljujući novoj generaciji Rimac sustava All-Wheel Torque Vectoringa i novim naprednim kočnicama, u kombinaciji s novim baterijskim sustavom usmjerenim na performanse i dostupnih 2107 konjskih snaga, Nevera R osmišljena je za uzbudljivu vožnju i savladavanje zavoja.

Foto: Rimac

Mate Rimac, glavni izvršni direktor Grupe Rimac, izjavio je: „Kada smo razvijali Neveru, važan dio zadatka bio je da automobil bude Grand Tourer. Potrudili smo se da bude prostran i udoban automobil, koji predstavlja ravnotežu između uzbudljivosti i iskoristivosti, intuitivnog upravljanja. Konačni je proizvod savršeno uspostavio tu ravnotežu: dobili smo automobil vrhunskih performansi koji je postavio brojne svjetske rekorda i može se udobno voziti tisućama kilometara preko različitih kontinenata. Bila je to prekretnica na tržištu hiperautomobila: prvi električni hiperautomobil koji predvodi novu generaciju i postavlja ljestvicu za performanse na novu razinu. No neprestano smo ga prilagođavali željama kupaca, od kojih su mnogi željeli automobil koji naglašava Neverinu sposobnost savladavanja zavoja zahvaljujući ugrađenoj naprednoj tehnologiji. Naš odgovor na to je Nevera R: posjeduje DNK rekordne Nevere, ali je brži i fokusiraniji.“

Novi karakter Nevere

Dizajneri i inženjeri u Bugatti Rimcu i Rimac Technologyju detaljno su utvrdili Neverine karakteristike i preinačili određene elemente i dinamiku vožnje kako bi od Nevere kreirali novi karakter. Pored fokusiranije dinamike vožnje, baterije koja je usmjerena na performanse, veće snage i naprednijih kočnica, Nevera R ima i osvježeni vizualni identitet koji se temelji na performansama.

Foto: Rimac

U dizajnu Nevera R ističu se čiste površine i naglasak na savršene proporcije. Osim toga, ne samo da se doima nižim i elegantnijim, već je i nagnut prema naprijed s obzirom na to da ima veće stražnje stražnje kotače promjera 21 inča i prednje kotače promjera 20 inča. Prednji dio automobila upečatljiv je i tehničke prirode, s vodoravnim linijama koje naglašavaju aerodinamičnu učinkovitost, položaj i širinu. Sa strane je uočljiva skladna ravnoteža boje karoserije i dijelova koji su završeni u vidljivom karbonu, što dodatno ističe bezvremenski, dinamičan profil automobila. Novo stilsko rješenje za kotače ističe se duljim žbicama kako bi se naglasila njihova veličina i jasna podjela boja. Veliko stražnje fiksno krilo u kombinaciji s agresivnim aerodinamičnim elementima, koji uključuju novi veliki difuzor, povećava potisnu silu (downforce) za 15 posto i aerodinamičnu učinkovitost za 10 posto u odnosu na Neveru. Zahvaljujući novim gumama Michelin Cup 2, ukupno podupravljanje (understeer) smanjeno je za 10 posto, bočno prianjanje (lateral grip) povećano je za 5 posto, a vrijeme kruga (lap time) na stazi za testiranje upravljivosti Nardo sniženo je za 3,8 sekundi. Takvom kombinacijom negativnog bočnog nagiba kotača, jačeg prianjanja novih guma i dodatnog downforcea, Nevera R u stanju je prkositi zakonima fizike kao nikada do sada. Svaki pojedini element automobila, izrađen u skladu s dizajn filozofijom koja je usmjerena na performanse, osmišljen je kako bi rezultirao agilnošću i većom upravljivosti.

Foto: Rimac

Nevera R donosi poboljšane performanse i još veći naglasak na povratne informacije samome vozaču. Zahvaljujući novoj generaciji sustava Rimac All-Wheel Torque Vectoring (R-AWTV), koji je iznova podešen kako bi se maksimalno iskoristio potencijal guma visokih performansi, novi automobil omogućuje oštrije, čvršće skretanje u zavojima. Jači downforce pruža veću stabilnost i bočne performanse, te postavlja nove standarde kada je riječ o uzbudljivosti vožnje po zavojitim cestama, a povremeno i po trkaćim stazama. Sustavu za sprječavanje proklizavanja pogonskih kotača dodane su mogućnosti sustava R-AWTV, što osigurava predvidljivost čak i u uvjetima mokrih kolnika. Drift način vožnje prilagođen je novim gumama, dok je upravljački sustav dorađen za oštriju reakciju i jasnije povratne informacije vozaču.

Automobil dolazi opremljen novom generacijom Rimac Technology baterijskog sustava od 108 kWh, i koristi najsuvremeniju tehnologiju za pružanje više snage i učinkovitosti u novom i lakšem „pakiranju“. Osim toga, uz dostupnih 2107 konjskih snaga, Nevera R donosi i brže pravocrtne performanse od dosadašnje Nevere, postižući brzinu do 300 km/h za čak 8,66 sekundi. Nove karbonsko-keramičke kočnice EVO2 sa slojem silikonske matrice povećavaju performanse pri zaustavljanju, te unaprjeđuju hlađenje i istrajnost pri uporabi.

Brojke koje karakteriziraju performanse Nevere R:

· najveća brzina: 350 km/h (412 km/h uz nadzor proizvođača)

· 0 – 60 mph: 1.74 s

· 0 – 100 km/h: 1,81 s

· 0 – 200 km/h: 4,38 s

· 100 – 200 km/h: 2,46 s

· 0 – 300 km/h: 8,66 s

· 1⁄4 milje: 8,23 s

Novi automobil Nevera R premijerno je predstavljen u boji pod nazivom Nebula Green i, kao takav, predstavlja vizualnu evoluciju priče o brendu Rimac, s Lightning Green zelenim elementima modela Nevera Time Attack sada u novoj paleti boja, iznutra i izvana. Unutrašnjosti Nevere, koja je fokusirana na vozača i iznimno prilagodljiva, dodane su nove opcije boja i prilagodbi po želji kupca. Boja na karbonskim elementima, poput osnovne strukture kontrolne ploče i ukrasa na središnjoj konzoli, može biti istovjetna boji izvana ili se promijeniti u skladu sa željama kupca.

Foto: Rimac

Broj proizvedenih automobila Nevera R bit će ograničen na do 40 primjeraka diljem svijeta, a početna cijena je 2,3 milijuna Eura.