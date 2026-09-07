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FOTO Vratio se kultni Audi A2: Sada ide na struju, otkrili cijene

Audi vraća ime A2, ali u potpuno novom izdanju. Novi A2 e-tron je kompaktni električni model razvijen i proizveden u Njemačkoj, a u najučinkovitijoj izvedbi troši svega 12,8 kWh na 100 kilometara i prema WLTP-u može prijeći do 646 kilometara. Narudžbe u Njemačkoj počinju 10. rujna, dok će prvi primjerci kupcima stići u prosincu.
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Audi A2 e-tron
Audi A2 e-tron donosi električni pogon u kompaktni segment i stavlja naglasak na učinkovitost. | Foto: Audi
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Audi A2 e-tron donosi električni pogon u kompaktni segment i stavlja naglasak na učinkovitost. | Foto: Audi
Komentari 3

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