FOTO Vratio se kultni Audi A2: Sada ide na struju, otkrili cijene

SKRIVENI TRIK

VIDEO Odgovor na GoPro: Ovaj mobitel dobio je kameru koja se može izvaditi, evo kako to radi

Na sajmu IFA u Berlinu predstavljen je novi robusni telefon Xsnap 7 Pro, koji se ističe mogućnošću vađenja kamere za snimanje iz prvog lica, a njegova prodaja započet će putem Kickstarter kampanje.