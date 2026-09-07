FOTO Vratio se kultni Audi A2: Sada ide na struju, otkrili cijene

Audi vraća ime A2, ali u potpuno novom izdanju. Novi A2 e-tron je kompaktni električni model razvijen i proizveden u Njemačkoj, a u najučinkovitijoj izvedbi troši svega 12,8 kWh na 100 kilometara i prema WLTP-u može prijeći do 646 kilometara. Narudžbe u Njemačkoj počinju 10. rujna, dok će prvi primjerci kupcima stići u prosincu.
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Audi A2 e-tron donosi električni pogon u kompaktni segment i stavlja naglasak na učinkovitost.
| Foto: Audi
Audi A2 e-tron donosi električni pogon u kompaktni segment i stavlja naglasak na učinkovitost. |
Foto: Audi
Audi A2 e-tron donosi električni pogon u kompaktni segment i stavlja naglasak na učinkovitost.
| Foto: Audi
S potrošnjom od 12,8 kWh/100 km prema WLTP-u, A2 e-tron je najučinkovitiji serijski Audi dosad.
| Foto: Audi
Električni A2 e-tron može imati do 646 kilometara dosega prema WLTP standardu.
| Foto: Audi
Foto Audi
Aerodinamični dizajn omogućio je koeficijent otpora zraka od 0,24, najbolji rezultat u Audijevom kompaktnom segmentu.
| Foto: Audi
Kupci će moći birati između četiri razine snage i tri baterije kapaciteta 52, 61 i 84 kWh.
| Foto: Audi
A2 e-tron nudi i dvosmjerno punjenje, uključujući funkcije Vehicle-to-Load i, na određenim tržištima, Vehicle-to-Home.
| Foto: Audi
Unatoč kompaktnim vanjskim dimenzijama, Audi ističe prostranu i prilagodljivu unutrašnjost modela.
| Foto: Audi
Digitalni kokpit uključuje 11,9-inčni Audi virtual cockpit plus i 12,8-inčni MMI touch zaslon.
| Foto: Audi
U proizvodnji se koristi više od 1200 postojećih proizvodnih komponenti i oko 250 robota, čime Audi smanjuje potrebu za novim ulaganjima.
| Foto: Audi
Audi A2 e-tron proizvodit će se u Ingolstadtu, narudžbe se otvaraju 10. rujna, a prvi primjerci stižu kupcima u prosincu 2026.
| Foto: Audi
Cijene za Audi A2 e-tron u Njemačkoj počinju od 38.200 eura, dok će se narudžbe otvoriti 10. rujna 2026.
| Foto: Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi