Francuska je ‘okitila’ autore Clair Obscur: Expedition 33: Svi dobili titulu viteza

Francusko Ministarstvo kulture dodijelilo je članovima studija Sandfall Interactive, koji stoje iza RPG-a Clair Obscur: Expedition 33, odlikovanje u Redu umjetnosti i književnosti, i to u rangu Chevalier. Prema izvještajima iz francuskih i gaming medija, ceremonija se održala početkom veljače, a u obrazloženju se ističe doprinos igre francuskoj kulturi i kreativnoj industriji.

Ovo odlikovanje nije “gaming nagrada” nego državno priznanje koje se inače veže uz autore, umjetnike i ljude iz kulture, pa je simbolika velika. U praksi se time šalje poruka da je industrija videoigara dio kulturne politike, a ne samo zabava i tržište.

Za Sandfall Interactive to je i svojevrsna kruna na val interesa koji je igra dobila nakon izlaska: Clair Obscur: Expedition 33 je među najhvaljenijim naslovima godine, s naglaskom na art stil, atmosferu i priču, pa nije čudno da Francuzi ovdje vole istaknuti “svoj” studio kao primjer modernog kulturnog izvoza.