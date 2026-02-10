Obavijesti

Tech

Komentari 0
KREATORI IGRE GODINE

Francuska je ‘okitila’ autore Clair Obscur: Expedition 33: Svi dobili titulu viteza

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Francuska je ‘okitila’ autore Clair Obscur: Expedition 33: Svi dobili titulu viteza
Foto: reddit

Razvojni tim iza igre Clair Obscur: Expedition 33 dobio je status Chevalier, odnosno ‘viteza’, u francuskom Redu umjetnosti i književnosti. To je priznanje koje Ministarstvo kulture dodjeljuje za doprinos umjetnosti i kulturi, a u ovom slučaju poruka je jasna: videoigre se tretiraju kao ozbiljan kulturni proizvod.

Admiral

Francusko Ministarstvo kulture dodijelilo je članovima studija Sandfall Interactive, koji stoje iza RPG-a Clair Obscur: Expedition 33, odlikovanje u Redu umjetnosti i književnosti, i to u rangu Chevalier. Prema izvještajima iz francuskih i gaming medija, ceremonija se održala početkom veljače, a u obrazloženju se ističe doprinos igre francuskoj kulturi i kreativnoj industriji.

Ovo odlikovanje nije “gaming nagrada” nego državno priznanje koje se inače veže uz autore, umjetnike i ljude iz kulture, pa je simbolika velika. U praksi se time šalje poruka da je industrija videoigara dio kulturne politike, a ne samo zabava i tržište.

Za Sandfall Interactive to je i svojevrsna kruna na val interesa koji je igra dobila nakon izlaska: Clair Obscur: Expedition 33 je među najhvaljenijim naslovima godine, s naglaskom na art stil, atmosferu i priču, pa nije čudno da Francuzi ovdje vole istaknuti “svoj” studio kao primjer modernog kulturnog izvoza.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Imate android i vidite zelenu lampicu? Možda vas prate
CYBER SIGURNOST

Imate android i vidite zelenu lampicu? Možda vas prate

To se može pojaviti kada koristite snimač zvuka ili tijekom poziva, no postoje i situacije kada nema nekog logičnog objašnjenja zašto je ona upaljena
Nakon godina pravila, NASA popušta: Astronauti smiju ponijeti mobitele u svemir
NE MOGU PRIČATI, U SVEMIRU SAM

Nakon godina pravila, NASA popušta: Astronauti smiju ponijeti mobitele u svemir

NASA je promijenila pravila i prvi put službeno dopušta astronautima da na misije nose svoje pametne telefone, uključujući iPhone. Odluka kreće s Crew 12 misijom prema ISS-u i s Artemis II letom oko Mjeseca.
CarPlay dobiva AI po izboru: Apple navodno razmatra i ChatGPT i Gemini
AI U VAŠEM AUTU

CarPlay dobiva AI po izboru: Apple navodno razmatra i ChatGPT i Gemini

Apple navodno razmatra da u CarPlay pusti AI asistente trećih strana, uključujući ChatGPT i Google Gemini. To bi značilo da u autu više ne morate biti vezani samo uz Siri, nego da biste mogli birati asistenta koji vam bolje odgovara.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026