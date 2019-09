Francuski ljepotan: Limuzina nije bila nikada ovako privlačna

Peugeot 3008 je bio dizajnerski pun pogodak u klasi SUV-ova, a 508 to isto radi među limuzinama. Već odavno nismo vozili auto za kojim su se drugi vozači toliko okretali. Zašto je tako, ne moramo objašnjavati, dovoljan je pogled na ovaj auto. Kombinacija linija limuzine i kupea već je provjereni recept, no nikad nije ovako uspjela. Peugeot 508 izgleda toliko originalno i lijepo da zapanjuje na prvi pogled. A to vrijedi i za unutrašnjost koja je puna premium detalja, vrhunski dizajnirana i odiše luksuzom,

Foto: Igor Šoban/PIXSELL

Svaka čast Francuzima da su u klasi u kojoj se samo gleda na udobnost vožnje i obilje prostora odlučili malo okrenuti priču te žrtvovati koji centimetar u unutrašnjosti kako bi dobili atraktivnu limuzinu koja izgleda poput kupea. Pa ipak, na kraju, u prtljažnik stane 487 litara što zapravo uopće nije loše, a i mjesta straga ima sasvim dovoljno, ne možda kao u Passatu, no sasvim dovoljno za odrasle osobe.

Foto: Igor Šoban/PIXSELL

Dakle, po filozofiji je ovo još limuzina srednje klase, no po emocijama mnogo više. Udobnost ovjesa je ostala, no Peugeot je sve pomalo 'zategnuo', da bi osjećaj u vožnji bio što više sportski. Upravljač je tako izrazito izravan, ovjes sposoban u zavojima, a kad u tu jednadžbu ubacite i benzinski motor snage 225 KS, dobijete nešto što je zaista izuzetno za voziti.

Foto: Igor Šoban/PIXSELL

No 508 je ugodan i kad samo u njemu sjedite. Toliko ukusno i luksuzno uređen nije ni jedan auto u klasi. Naravno, govorimo o top varijanti kakvu smo testirali, no i osnovni modeli 508-ice posebni su u odnosu na konkurenciju. Cijena? Ona je, usporedimo li novi 508 sa starim, jako porasla, no ruku na srce, nisu li ta dva auta ipak ‘nebo i zemlja’?

TVORNIČKI PODACI

masa: 1495 kg

dimenzije: 475x186x140 cm

obujam: 1598 ccm

snaga: 165 kW/225 KS

0-100 km/h: 7,3 s

najveća brzina: 250 km/h

potrošnja: 5,7 l/100 km

cijena: 309.329 kn (testni model), 205.971 kn (osnovni model)

Testirani Peugeot 508 PureTech 225 GT u opremi ima kožna sjedala, 18” naplatke, audio sustav focal snage 515 W, aktivno upravljanje ovjesom, digitalne instrumente, pokretanje bez ključa...