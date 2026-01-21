VIDEO Ovo je najekstremniji 'val ubojica' ikad zablježen! Pojavi se jednom u 1300 godina

U studenom 2020. godine, usred naizgled mirnog Tihog oceana, usamljena senzorska plutača nedaleko od obale kanadskog otoka Vancouver zabilježila je nešto nevjerojatno. Iz mora se bez upozorenja uzdignuo divovski zid vode, visok čak 17,6 metara, što odgovara visini zgrade od četiri kata. Dvije godine kasnije, znanstvena zajednica potvrdila je ono što su sirovi podaci sugerirali: bio je to proporcionalno najekstremniji 'val ubojica' (eng. *rogue wave*) ikad zabilježen, fenomen za koji se procjenjuje da se događa jednom u 1300 godina, piše Science Alert.

Od mornarskih priča do znanstvene činjenice

Stoljećima su priče o iznenadnim, monstruoznim valovima koji gutaju brodove smatrane tek dijelom pomorskog folklora. Mornari su prepričavali susrete s vodenim zidovima koji bi se pojavili niotkuda, no znanost nije imala dokaza za takve tvrdnje, odbacujući ih kao pretjerivanja.

Sve se promijenilo na Novu godinu 1995. kada je na naftnoj platformi Draupner, stotinjak kilometara od obale Norveške, instrumentima izmjeren val visok gotovo 26 metara.

Taj trenutak pretvorio je mit u stvarnost i zauvijek promijenio oceanografiju. Od tada su 'valovi ubojice' postali priznata, iako rijetka i opasna prirodna pojava.

Oni se definiraju kao valovi koji su najmanje dvostruko viši od okolnih valova, a nastaju nepredvidivo, često neovisno o smjeru vjetra ili dominantnih struja.

Rekord koji je postavljen omjerom, a ne visinom

Iako val zabilježen kod kanadskog mjestašca Ucluelet nije bio najviši ikad izmjeren – norveški Draupner i dalje drži taj rekord – njegova ga je ekstremnost učinila jedinstvenim. Naime, dok je Draupner bio otprilike dvostruko viši od okolnih valova koji su dosezali 12 metara, val Ucluelet bio je gotovo tri puta viši od valova oko sebe, koji su u tom trenutku imali visinu od svega šest metara.

Upravo taj nevjerojatan omjer čini ga najekstremnijim zabilježenim primjerkom.

Johannes Gemmrich, fizičar sa Sveučilišta Victoria i vodeći stručnjak za ovaj fenomen, potvrdio je značaj ovog događaja u studiji objavljenoj u časopisu Scientific Reports.

​- Proporcionalno gledano, val Ucluelet vjerojatno je najekstremniji 'val ubojica' ikad zabilježen - objasnio je Gemmrich, dodavši:

​- Samo je nekoliko ovakvih valova izravno opaženo u uvjetima otvorenog mora, a ništa ni približno ove veličine. Vjerojatnost da se takav događaj dogodi je jednom u 1300 godina.

Tehnologija koja je uhvatila morskog diva

Da nije bilo napredne tehnologije tvrtke MarineLabs, ovaj događaj stoljeća vjerojatno bi prošao potpuno nezapaženo. Plutača koja je zabilježila val dio je mreže od nekoliko desetaka senzora strateški postavljenih duž obala Sjeverne Amerike s ciljem praćenja oceanskih uvjeta u stvarnom vremenu.

Ovi podaci ključni su za sigurnost pomorskog prometa, naftnih platformi i obalnih zajednica.

​- Nepredvidivost 'valova ubojica' i sirova snaga tih vodenih zidova mogu ih učiniti nevjerojatno opasnima za pomorske operacije i javnost - izjavio je dr. Scott Beatty, izvršni direktor tvrtke MarineLabs.

​- Mogućnost predviđanja ovakvih valova ostaje otvoreno pitanje, no naši podaci pomažu nam da bolje razumijemo kada, gdje i kako se formiraju te koje rizike predstavljaju.

Opasnost iz dubina i utjecaj klimatskih promjena

Iako se val Ucluelet dogodio daleko od obale i nije uzrokovao štetu, opasnost koju predstavljaju ovakvi fenomeni je stvarna. Vjeruje se da su neki misteriozni nestanci brodova iz 1970-ih godina zapravo posljedica susreta s 'valovima ubojicama'.

Olupine pronađene na dnu mora često pokazuju oštećenja koja sugeriraju udarac goleme, iznenadne sile. Znanstvenici danas upozoravaju da bi klimatske promjene mogle povećati učestalost i intenzitet ekstremnih vremenskih prilika na moru.

Studija iz 2020. predviđa da će se visina valova u sjevernom Pacifiku povećati, što znači da bi rekord vala Ucluelet mogao biti oboren prije nego što sugerira statistika o jednom takvom događaju u tisućljeću.