JEDNA OD NAJLJEPŠIH FOTKI

Kao zalazak na Zemlji: Curiosity je poslao 'razglednicu s Marsa'

Foto: NASA/JPL-Caltech

Iako se doima kao jedan zamrznuti trenutak, ova impresivna panorama zapravo je umjetnički spoj dviju crno-bijelih fotografija snimljenih u različito doba dana.

Gotovo četrnaest godina nakon što je sletio na Mars, NASA-in rover Curiosity i dalje šalje spektakularne prizore Crvenog planeta. Najnovija fotografija, koju je agencija opisala kao "razglednicu", prikazuje marsovski krajolik u svjetlu koje nevjerojatno podsjeća na izlazak ili zalazak sunca na Zemlji, pružajući jedan od najljepših pogleda na susjedni planet do sada.

Jedan dan na Marsu u jednoj slici

Iako se doima kao jedan zamrznuti trenutak, ova impresivna panorama zapravo je umjetnički spoj dviju crno-bijelih fotografija snimljenih u različito doba dana. Rover je 18. studenog prošle godine, tijekom 4722. i 4723. marsovskog dana (sola) svoje misije, zabilježio isti prizor s grebena na planini Sharp. Prva snimka nastala je u 8:20 ujutro, a druga u 16:15 poslijepodne po lokalnom vremenu. NASA-ini inženjeri kasnije su ih spojili i dodali im boju kako bi istaknuli kontraste. Plavi tonovi predstavljaju oštro jutarnje svjetlo, dok zlatno-žute nijanse dočaravaju topli sjaj kasnog poslijepodneva. "Dodavanje boje ovakvim spojenim slikama pomaže da se različiti detalji u krajoliku istaknu", objavila je NASA u priopćenju.

Foto: NASA/JPL-Caltech

Pogled s planine Sharp

U trenutku snimanja, Curiosity se nalazio na geološkoj formaciji koju znanstvenici nazivaju "boxwork". Riječ je o mreži mineralima bogatih grebena koji presijecaju podnožje planine Sharp, goleme planine visoke oko pet kilometara kojom se rover penje još od 2014. godine. Vjeruje se da su te neobične, ispupčene strukture nastale prije više milijardi godina, kada je tekuća voda prodirala kroz pukotine u stijenama i taložila minerale. Tijekom eona, vjetar je erodirao mekše stijene, ostavljajući iza sebe samo otpornije, okamenjene mineralne žile koje Curiosity danas istražuje. Na horizontu panorame, udaljenom četrdesetak kilometara, nazire se i rub kratera Gale, golemog udarnog bazena koji je roverov dom više od desetljeća. U kadru se vide i tragovi kotača koji svjedoče o sporom, ali ustrajnom putu rovera.

Veteranska misija koja i dalje otkriva tajne

Curiosity je na Mars sletio u kolovozu 2012. s primarnim ciljem da utvrdi je li Crveni planet ikada imao uvjete pogodne za život. Taj je cilj odavno ispunio, pronašavši dokaze o drevnim jezerima, potocima i organskim molekulama. Njegova misija, prvotno planirana na dvije godine, produljena je na neodređeno vrijeme, a rover i danas neumorno radi. Penjanjem uz planinu Sharp, čiji slojevi stijena predstavljaju svojevrsnu "klimatsku povijesnu knjigu", znanstvenici pokušavaju shvatiti kako je Mars prešao iz svijeta koji je potencijalno podržavao život u hladnu i suhu pustinju kakvu poznajemo danas.

Ova "razglednica s Marsa" savršen je spoj znanosti i umjetnosti. Iako boje nisu stvarne, geologija jest. Slika ne samo da plijeni pažnju javnosti svojom ljepotom, već znanstvenicima pruža vrijedan uvid u igru svjetla i sjene na marsovskoj površini. 

