Galaxy S26 čuvat će vaš ekran od neželjenih pogleda, a sad se zna kad stiže novi Samsung

Koliko ste se puta našli u javnom prijevozu, kafiću ili čekaonici i osjetili nelagodu dok ste odgovarali na poruku ili provjeravali stanje na bankovnom računu? Neželjeni pogledi znatiželjnih susjeda postali su gotovo neizbježan dio svakodnevice, no čini se da Samsung ima rješenje koje bi moglo stati na kraj takozvanom "shoulder surfingu". Već mjesecima kruže glasine o inovativnoj funkciji "Privacy Display" koja bi trebala debitirati na modelu Galaxy S26 Ultra, a najnovije informacije ne samo da potvrđuju njeno postojanje, već otkrivaju i kako će točno funkcionirati te, što je najvažnije, kada možemo očekivati dolazak novog Samsungovog flagshipa.

Kako funkcionira zaslon za privatnost?

Ideja zaštite zaslona od pogleda sa strane nije nova. Mnogi korisnici već godinama koriste posebne zaštitne folije koje sužavaju kut gledanja i tako skrivaju sadržaj od bilo koga tko ne gleda izravno u ekran. Međutim, takva rješenja imaju značajne nedostatke - trajno smanjuju svjetlinu i kvalitetu prikaza te ometaju rad senzora ispod zaslona. Samsungov pristup je znatno sofisticiraniji.

Prema informacijama koje su "procurile" iz same Samsungove aplikacije "Tips", nova funkcija Privacy Display bit će integrirana izravno u hardver telefona. Leakeri su uspjeli zavarati aplikaciju da misli kako radi na Galaxy S26 Ultra uređaju, čime su otkrili službene animacije i opise ove značajke. Kada se aktivira, zaslon postaje gotovo potpuno nevidljiv ako se gleda iz bilo kojeg kuta, bilo sa strane, odozgo ili odozdo. Sadržaj ostaje kristalno jasan samo za osobu koja se nalazi neposredno ispred uređaja. Za razliku od folija, ova se funkcija može uključiti i isključiti po potrebi, bilo putem prečaca u brzim postavkama ili unutar izbornika zaslona.

Pametna automatizacija za potpunu bezbrižnost

Ono što Privacy Display čini uistinu revolucionarnim jest njegova integracija s umjetnom inteligencijom. Telefon će moći samostalno prepoznati kada se nalazite u potencijalno rizičnom okruženju, poput gužve u autobusu, vlaku ili dizalu, i automatski aktivirati zaštitu. Korisnici će također moći postaviti vlastita pravila.

Funkciju će biti moguće programirati da se automatski uključi prilikom otvaranja osjetljivih aplikacija, poput onih za mobilno bankarstvo, ili čak kada na zaslon stigne određena notifikacija. Za one koji žele maksimalnu sigurnost, postojat će i opcija "Maksimalna privatnost" koja će dodatno zatamniti zaslon i još više suziti kut gledanja. Sve to bit će moguće zahvaljujući lokalnoj obradi podataka na samom uređaju, bez potrebe za korištenjem kamere, što dodatno štiti privatnost korisnika.

Tehnologija koja stoji iza inovacije

Za realizaciju ovako napredne funkcije potreban je i poseban hardver. Očekuje se da će Galaxy S26 Ultra koristiti novu generaciju OLED panela nazvanu "Flex Magic Pixel", tehnologiju koju je Samsung Display razvio upravo s ciljem precizne kontrole svjetlosti svakog pojedinog piksela. Upravo ta kontrola omogućuje sužavanje kuta gledanja bez značajnog gubitka kvalitete frontalnog prikaza. Zbog hardverske zahtjevnosti, vrlo je vjerojatno da će Privacy Display ostati ekskluzivna značajka najskupljeg Ultra modela, dok je standardni S26 i S26+ neće imati.

Poznat i datum izlaska

Uz sve detalje o novoj tehnologiji, pojavile su se i pouzdane informacije o datumu predstavljanja. Prema svemu sudeći, Samsung će novu Galaxy S26 seriju, uključujući i model Ultra, službeno predstaviti u srijedu, 25. veljače 2026. godine na događaju u San Franciscu. Uređaji bi se u prodaji trebali naći već početkom ožujka. Dodatno ohrabruje vijest da Samsung navodno ne planira povećavati cijene u odnosu na S25 seriju, čime želi zadržati svoj tržišni udio.

Uvođenjem Privacy Displaya, Samsung ne samo da rješava stvarni problem s kojim se susreću milijuni korisnika, već i postavlja novi standard u mobilnoj sigurnosti. Ova praktična i inteligentno implementirana inovacija mogla bi cijelu jednu kategoriju dodataka, poput zaštitnih folija za privatnost, poslati u povijest i dati Samsungu značajnu prednost pred konkurencijom koja zasad ne nudi ništa slično.