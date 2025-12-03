Obavijesti

OTKRILI NOVE DETALJE

Galaxy S26 donosi više snage i veću bateriju. Bit će tanji i lakši?

Piše Ivan Hruškovec,
Galaxy S26 donosi više snage i veću bateriju. Bit će tanji i lakši?
Foto: JEENAH MOON/REUTERS

Unatoč snažnijem hardveru, Samsung je uspio smanjiti dimenzije. Osnovni S26 model bit će tanji (6,9 mm u odnosu na 7,2 mm kod S25), a u njega će smjestiti osjetno veću bateriju od 4300 mAh, navode glasine

Prema najnovijim informacijama koje su procurile od poznatih "leakera", Samsungova nadolazeća Galaxy S26 serija, očekivana početkom 2026. godine, donosi značajna poboljšanja u ključnim područjima poput performansi, baterije i pohrane, i to sve u tanjem i lakšem kućištu. Čini se da je Samsungov fokus na pametnom pročišćavanju, a ne na drastičnim promjenama.

Novi procesori i brža memorija

U srcu Galaxy S26 serije nalazit će se novi čipseti. Ovisno o regiji, korisnici će dobiti ili Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5 ili Samsungov Exynos 2600. Ovo označava povratak Exynosa na velika vrata nakon što je S25 serija globalno koristila Snapdragon.

Jedna od najvažnijih promjena je ukidanje osnovnog modela sa 128 GB pohrane. Standardni Galaxy S26 dolazit će s najmanje 256 GB brze UFS 4.1 memorije, što će osigurati fluidniji rad i eliminirati brige oko nedostatka prostora. Svi modeli trebali bi imati i 12 GB RAM-a, prenosi Digital Trends.

Veća baterija u tanjem kućištu

Unatoč snažnijem hardveru, Samsung je uspio smanjiti dimenzije. Osnovni S26 model bit će tanji (6,9 mm u odnosu na 7,2 mm kod S25), a u njega će smjestiti osjetno veću bateriju od 4300 mAh, što je povećanje s 4000 mAh. Istovremeno, zaslon će mu narasti s 6,2 na 6,3 inča.

S druge strane, S26 Ultra model mogao bi dobiti značajnu nadogradnju brzine punjenja na 60W, što je veliki skok s dosadašnjih 45W.

Što ostaje isto?

Čini se da sustav kamera neće doživjeti veće hardverske promjene. Osnovni i Plus modeli zadržat će glavnu kameru od 50 MP, ultraširoku od 12 MP i teleobjektiv od 10 MP. Poboljšanja se očekuju kroz napredniji softver i obradu slike pomoću umjetne inteligencije.

Sve u svemu, Galaxy S26 serija oblikuje se kao pametna evolucija koja cilja na rješavanje ključnih zamjerki korisnika – trajanje baterije i početna pohrana – dok istovremeno nudi vrhunske performanse u još elegantnijem pakiranju.

