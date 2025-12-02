FOTO Ovo je Samsung Trifold: Mobitel koji se rasklapa kao harmonika i pretvara u tablet

Samsung je u Seulu službeno predstavio Galaxy Z TriFold, prvi pametni telefon koji se preklapa na tri dijela i otvara u zaslon veličine manjeg tableta. Ovim modelom tvrtka želi potvrditi tehnološku prednost u kategoriji savitljivih uređaja koja se sve brže širi, posebno dolaskom novih kineskih konkurenata i očekivanog Appleovog ulaska u segment.

Novi format: telefon koji se rasklapa u 10-inčni ekran

TriFold u sklopljenom stanju izgleda kao nešto deblji telefon, a otvara se prema unutra pomoću dviju šarki različite veličine. Kada se potpuno raširi, nudi 10-inčni Dynamic AMOLED 2X zaslon i prostor dovoljan za rad u tri aplikacije istovremeno. Samsung navodi da tako funkcionira kao tri spojena 6.5-inčna zaslona.

Uređaj teži 309 grama i u zatvorenom stanju je debljine 12.9 milimetara, što je više od klasičnih preklopnih modela, ali i dalje dovoljno da stane u džep. Vodootpornost je ocijenjena kao IP48, što znači zaštitu od vode do određene dubine, ali ne i otpornost na prašinu.

Reakcije analitičara: test izdržljivosti prije pravog tržišnog okršaja

Industrijski analitičari model vide kao testni korak prije većih tržišnih promjena. Liz Lee iz Counterpoint Researcha ističe da je cilj prikupiti korisnička iskustva i provjeriti kako se novi tip šarki i veliki preklopni panel ponašaju u realnim uvjetima.

Prema njezinim riječima, Samsung se ovim modelom priprema za 2026., kada bi se konkurencija mogla dramatično pojačati, uključujući i dugo očekivani Appleov ulazak na tržište preklopnih uređaja.

Hardver: veliki zaslon, velika baterija i naglasak na produktivnosti

TriFold pokreće Snapdragon 8 Elite, a glavna kamera ima 200 megapiksela. Ugrađena je baterija od 5600 mAh, najveća u Samsungovoj liniji preklopnih telefona, uz brzo punjenje do 50 posto u otprilike pola sata.

Vanjski zaslon mjeri 6.5 inča, dok se glavni 10-inčni ekran otvara u omjeru 2160 x 1584. Minimalni pregib zaslona smanjen je novom konstrukcijom šarki i dodatnim slojevima zaštite.

Na velikom zaslonu ističe se DeX način rada bez potrebe za dodatnim monitorom. Uređaj može otvoriti do četiri radna prostora, svaki s po pet aplikacija, a po potrebi se može proširiti i na vanjski ekran.

Dostupnost: kreće u Koreji, ostatak svijeta čeka 2026.

Prodaja započinje 12. prosinca u Južnoj Koreji, nakon čega slijede Kina, Tajvan, Singapur, UAE i Sjedinjene Države početkom 2026. U prvoj fazi dolazi samo u crnoj boji.

Kupci dobivaju šest mjeseci Google AI Pro usluge i jednokratni popust na popravak zaslona. Cijena za međunarodna tržišta tek se očekuje, no u Koreji model od 16 GB RAM-a i 512 GB pohrane stoji oko 2450 dolara.