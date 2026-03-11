Obavijesti

OGROMAN SKOK ZA S26

Galaxy S26 i Buds 4 od danas u prodaji, Samsung tvrd da je Ultra 'razvalila' u pretprodaji

Piše Ivan Hruškovec,
Galaxy S26 i Buds 4 od danas u prodaji, Samsung tvrd da je Ultra 'razvalila' u pretprodaji
Foto: Samsung

Prema podacima tvrtke, pretprodaja Galaxy S26 serije globalno je porasla oko 25 posto u odnosu na prethodnu generaciju

Samsungova nova generacija pametnih telefona, Galaxy S26, službeno je od danas dostupna u prodaji, a kompanija tvrdi da je interes kupaca već u fazi pretprodaje nadmašio očekivanja. Novi modeli – Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra – stigli su na tržište 11. ožujka, zajedno s novom generacijom bežičnih slušalica Galaxy Buds4. Prema podacima tvrtke, pretprodaja Galaxy S26 serije globalno je porasla oko 25 posto u odnosu na prethodnu generaciju. Najveći interes zabilježen je za Galaxy S26 Ultra, koji čini čak 80 posto svih prednarudžbi. Sličan trend bilježi se i u Europi, gdje je upravo Ultra model ostvario 20 posto više prednarudžbi nego prošlogodišnji model.

Ultra model u središtu interesa

Najskuplji model u seriji, Galaxy S26 Ultra, predvodi ponudu novim hardverskim i softverskim rješenjima. Pokreće ga prilagođeni procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, a uređaj donosi i nove AI funkcije unutar platforme Galaxy AI koje nude kontekstualne prijedloge, podsjetnike i pomoć pri svakodnevnim zadacima.

Među novostima je i Privacy Display, tehnologija zaslona koja ograničava vidljivost sadržaja osobama koje gledaju sa strane, čime se nastoji povećati razina privatnosti korisnika. Samsung ističe i napredni sustav kamera s poboljšanim Nightography video snimanjem u slabom osvjetljenju te stabilizacijom videa za snimanje u pokretu.

Nova generacija Galaxy Buds slušalica

Uz novu seriju pametnih telefona predstavljena je i Galaxy Buds4 linija bežičnih slušalica, uključujući modele Buds4 i Buds4 Pro. Slušalice donose Hi-Fi zvuk, aktivno poništavanje buke i novi dizajn s naglaskom na ergonomiju.

Samsung navodi da je oblik slušalica razvijen analizom velikog broja podataka o obliku uha korisnika te kroz tisuće simulacija kako bi se postiglo udobnije pristajanje. Pro model donosi i snažniji bas zvučnik te automatsku prilagodbu zvuka putem Adaptive Equalizera.

Dostupnost u Hrvatskoj

Galaxy S26 serija od 11. ožujka dostupna je u Hrvatskoj putem mobilnih operatera, maloprodajnih partnera i Samsungove internetske trgovine. Uređaji dolaze u nekoliko boja, uključujući ljubičastu, nebesko plavu, crnu i bijelu.

Galaxy Buds4 slušalice dostupne su u crnoj i bijeloj varijanti, a zamišljene su kao dodatak novoj generaciji Galaxy pametnih telefona.

