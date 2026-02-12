Mapirali magnetsku anomaliju ispod Australije. Otkrili da ima iznenađujuće poznat oblik!

Duboko ispod prostranih krajolika Sjevernog teritorija u Australiji, geolozi su mapirali jednu od najčudnovatijih geofizičkih pojava na kontinentu. Riječ je o golemoj magnetskoj anomaliji koja, u nevjerojatnoj igri slučaja, svojim oblikom gotovo savršeno preslikava obrise same Australije. Ovo otkriće ne samo da intrigira znanstvenike zbog svoje vizualne podudarnosti, već nudi i jedinstven prozor u geološku prošlost Zemlje staru više od jedne i pol milijarde godina, piše Science Alert.

Istraživački tim iz australske nacionalne znanstvene agencije CSIRO, predvođen geoznanstvenikom dr. Cliveom Fossom, iskoristio je najnovije tehnike modeliranja kako bi stvorio dosad najčišću i najdetaljniju kartu ove skrivene strukture, otključavajući tajne koje su dugo ležale zakopane ispod površine.

Foto: science alert

Karta nevidljivog svijeta

Magnetska anomalija lokalna je varijacija u Zemljinom magnetskom polju uzrokovana svojstvima stijena i minerala u kori, poput velikih naslaga željezne rude. Kako bi "vidjeli" kroz tlo, znanstvenici koriste aeromagnetska istraživanja. Podaci za ovu kartu prikupljeni su tijekom istraživanja Bonney Well, koje je provela vlada Sjevernog teritorija. Mali zrakoplovi opremljeni iznimno osjetljivim magnetometrima prelijetali su područje u pravilnom, "kosilica" uzorku, s razmakom od svega 400 metara između svakog prolaza.

Na taj su način prikupili podatke o sićušnim promjenama u magnetskom polju, stvarajući svojevrsni rendgenski snimak podzemlja. Takve karte omogućuju geolozima da razumiju geološku arhitekturu, uključujući rasjede, nabore i bazene, koji bi inače ostali potpuno skriveni.

Magnetsko pamćenje stijena

Stijene koje tvore ovu anomaliju nastale su tijekom vulkanskih erupcija prije više od 1,5 milijardi godina. Ključ njihove vidljivosti leži u fenomenu zvanom remanentna magnetizacija. Kada se stijene formiraju, magnetski minerali unutar njih "zaključavaju" se u smjeru tadašnjeg Zemljinog magnetskog polja. To stvara trajno "magnetsko pamćenje" koje bilježi stanje polja u dalekoj prošlosti.

Međutim, tumačenje tih prastarih signala iznimno je složeno. Tijekom milijardi godina, Australija se zbog tektonike ploča pomaknula preko cijelog planeta, a Zemljini magnetski polovi su se više puta mijenjali, pa čak i potpuno obrnuli. Zbog toga magnetski potpisi u stijenama često upućuju u neočekivanim smjerovima, što zahtijeva stručnu interpretaciju.

​- Procjena dubine izvora anomalije i dešifriranje smjera magnetizacije mogu biti komplicirani zbog remanentnih potpisa sačuvanih još od formiranja stijena - pojasnio je dr. Foss.

​- Pomicanje tektonskog položaja Australije, u kombinaciji s periodičnim preokretima Zemljinog magnetskog polja, znači da remanentna magnetizacija često pokazuje u neočekivanim smjerovima, što zahtijeva stručno tumačenje.

Proboj u obradi podataka

Iako su podaci prikupljeni prije više godina, ranije karte bile su opterećene takozvanim artefaktima – vizualnim smetnjama koje su zamagljivale važne detalje, osobito duž linija leta zrakoplova. Ključni napredak dogodio se nedavno zahvaljujući inovativnom radu dr. Fossa i njegovog tima.

​- Moj kolega, dr. Aaron Davis, stvorio je inovativni algoritam za mrežno iscrtavanje koji je pročistio skup podataka i proizveo čišće, dosljednije slike - rekao je Foss.

Ova nova metoda omogućila je znanstvenicima da uoče suptilne magnetske slojeve i geološke granice koje su na prethodnim kartama bile nevidljive.

​- Magnetski podaci omogućuju nam da vidimo kroz tlo i razumijemo geološku arhitekturu koja bi inače ostala potpuno skrivena. Poboljšanjem načina na koji obrađujemo i modeliramo ove skupove podataka, možemo izvući više geoloških informacija nego ikad prije - dodao je Foss u priopćenju za CSIRO.

Geološka priča o drevnim morima i vulkanima

Iako je veći dio anomalije duboko zakopan, dijelovi njezina zapadnog ruba izbijaju na površinu u formaciji Hatches Creek. Te stijene pričaju priču o drevnom svijetu u kojem su se pješčenjaci, taloženi u plitkim morima i riječnim deltama, izmjenjivali sa slojevima vulkanskog materijala bogatog magnetskim mineralima.

S vremenom su geološke sile te formacije nabirale, preklapale i preoblikovale u složeni geološki mozaik koji nova magnetska karta sada počinje razotkrivati.

