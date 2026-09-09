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'POSLJEDNJA MISIJA'

Glumio Trevora u GTA V, a nakon 13 godina prvi put zaigrao igru

Piše Tin Žigić,
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Glumio Trevora u GTA V, a nakon 13 godina prvi put zaigrao igru
Foto: Youtube/Screenshoot
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Ned Luke i Steven Ogg okupili su se na događaju "Posljednja misija" u Los Santosu, gdje je Ogg prvi put zaigrao Grand Theft Auto V, unatoč svojim prijašnjim izjavama o neinteresiranju za videoigre.

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Ned Luke, glumac koji je utjelovio Michaela De Santu, najavio je posljednji prelazak igre Grand Theft Auto V. Prava bomba je vijest da će mu se pridružiti Steven Ogg, poznat po ulozi Trevora Philipsa, koji je godinama tvrdio da igru nikada nije igrao niti ga zanima.

"Posljednja misija" prije GTA VI

Luke, veliki zaljubljenik u igru i njezin ambasador, organizira događaj "Posljednja misija" kao oproštaj od GTA V prije dolaska novog nastavka. Iako je najavio gostovanje poznatih osoba, Oggovo sudjelovanje je kruna svega. To će biti jedinstvena prilika vidjeti glumca kako prvi put ulazi u virtualni svijet Los Santosa koji je sukreirao, a koji je dosad poznavao samo kroz scenarij i motion-capture studio. Po našem vremenu, događaj se održao sinoć, a cijela epizoda je na Lukeovom Youtube kanalu.

Oggov pristanak posebno je značajan zbog njegovog poznatog distanciranog stava. Za razliku od Lukea, Ogg je u više navrata izjavio da ga videoigre ne zanimaju, a za GTA 6 je rekao da "ne osjeća apsolutno ništa". Vrhunac je bio incident kada je fanu, koji mu je predložio da odigra igru, preporučio da umjesto toga pročita "Zločin i kaznu". Njegov pristup, često doživljavan kao omalovažavanje gaming kulture, doveo je i do javnih tenzija i prozivki od strane kolege Lukea.

Glumac, a ne gamer

Ipak, Ogg je pojasnio da njegov stav nije odraz nepoštovanja, već profesionalnog pristupa. Sebe vidi kao glumca, a ne gamera, i smatra da igranje igre nije preduvjet za kvalitetnu izvedbu. Njegov proces stvaranja lika bio je duboko umjetnički; otkrio je kako je slušao emocionalnu glazbu kako bi dočarao Trevorovu ranjivost i nestabilnost. Njegovo sudjelovanje u "Posljednjoj misiji" stoga je velik korak, ne samo kao gesta prema fanovima, već i kao simbolično zatvaranje jednog od najvažnijih poglavlja njegove karijere.

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