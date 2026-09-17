Ima li iPhone 18 stvarno najjaču bateriju ikada? Evo što kaže test

Apple je nedavno predstavio nove modele svojih pametnih telefona. Tijekom najave uređaja iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max, tvrtka je posebno naglašavala ogromna poboljšanja u trajanju baterije. Pročitajte priopćenja za javnost koja je Apple objavio i vidjet ćete spominjanje najvećeg povećanja trajanja baterije ikad na nekom modelu. Stoga su stručnjaci odlučili provjeriti jesu li te tvrdnje potpuno točne.

Kapacitet baterije i novi procesor

Znamo da europske verzije uređaja dolaze s baterijama kapaciteta 4056 mAh za manji model i 5391 mAh za veći model. Gledajući samo specifikacije, radi se o povećanju od gotovo dvanaest posto u odnosu na prošlogodišnji model. No kapacitet nije jedina stvar koja utječe na potrošnju energije u modernim uređajima.

Novi uređaji koriste napredni čip A20 Pro koji tvrtka proizvodi u dvo-nanometarskom procesu. Inženjeri su također potpuno redizajnirali sustav hlađenja unutar kućišta. Bolje upravljanje toplinom znači manje rasipanja energije, što izravno produžuje vrijeme korištenja telefona. Kombinacija masivnije baterije i povećane efikasnosti procesora glavni je razlog zašto proizvođač obećava vrhunske rezultate i dugotrajniji rad.

Rezultati testiranja

Standardni test portala TechRadar uključuje neprekidno učitavanje niza internetskih stranica preko mobilne mreže sve dok se baterija potpuno ne isprazni. Tijekom testiranja isključili su značajke poput lokacijskih usluga, bežičnog interneta i Bluetootha, a onemogućili su i sustav za upravljanje baterijom unutar operativnog sustava.

Manji model ostvario je na njihovom testu šesnaest sati i sedamnaest minuta neprekidnog rada. To je poboljšanje u odnosu na petnaest sati i dvadeset i jednu minutu koliko je izdržao model iz prošle godine. Radi se o ukupnom povećanju od šest posto.

Veći model došao je do osamnaest sati i dvadeset i sedam minuta. Njegov izravni prethodnik ugasio se nakon sedamnaest sati i pedeset i četiri minute. To označava rast od samo tri posto.

Razlike u reprodukciji videa

Ova su povećanja svakako dobrodošla, ali možda nisu toliko impresivna kako ih tvrtka predstavlja. Službene brojke koje tvrtka navodi obično se temelje na vremenu reprodukcije videozapisa, odnosno na tome koliko dugo baterija traje dok neprekidno gledate neki sadržaj.

Za prošlogodišnje modele tvrtka navodi trideset i tri sata za manji te trideset i devet sati za veći uređaj. Kod novih modela te brojke skaču na trideset i šest sati, što je povećanje od devet posto. Najveći skok vidimo kod većeg modela koji nudi četrdeset i pet sati neprekidne reprodukcije, što predstavlja skok od petnaest posto u odnosu na prošlu generaciju. Taj posljednji skok zaista je značajan. Drugi nezavisni testovi pokazali su rast od četrnaest posto pri gledanju sadržaja sa streaming servisa, što potvrđuje tvrdnje o boljim performansama pri konzumaciji medija.

Službena upozorenja iz Applea

Ugradnja većih baterija predstavlja promjenu smjera u industriji pametnih telefona. Kako uređaji postaju sve moćniji i potrebniji za svakodnevne zadatke, zahtjevi korisnika za dužim radom bez punjača drastično su porasli. Zanimljivo je da su proizvođači napokon spremni žrtvovati milimetre i težinu uređaja kako bi zadovoljili te potrebe.

Proizvođači ipak često ostavljaju ograde oko svojih tvrdnji, pa tako ni Apple nije iznimka. Na službenoj stranici za usporedbu modela sitnim su slovima objavili objašnjenje koje pojašnjava kontekst ovih impresivnih rezultata i ograničava očekivanja korisnika.

​- Sve tvrdnje o trajanju baterije ovise o konfiguraciji mreže i mnogim drugim čimbenicima. Stvarni rezultati će varirati. Baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja i s vremenom će ih možda trebati zamijeniti - navode iz tvrtke na svojim službenim stranicama.

*uz korištenje AI-ja