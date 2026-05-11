Gmail dodao niz AI alata kako bi mailovi zvučali još više kao vi

Google je predstavio značajno ažuriranje za svoju popularnu e-mail uslugu, Gmail. Alati pokretani umjetnom inteligencijom Gemini sada će moći analizirati vaše prethodne poruke kako bi naučili i oponašali vaš osobni stil pisanja, čineći tako generirane nacrte autentičnijima i smanjujući potrebu za dugotrajnim uređivanjem. Cilj je transformirati e-mail klijent u inteligentnog osobnog asistenta.

Personalizacija i kontekst za manje posla

Google je potvrdio novo ažuriranje za svoju funkciju "Help me write" (Pomozi mi napisati) unutar Gmaila, koje omogućuje umjetnoj inteligenciji da se bolje prilagodi osobnom stilu pisanja korisnika. Dvije ključne novosti stoje u središtu ove nadogradnje. Prva, nazvana "Personalizacija tona i stila", analizira prethodne e-mailove korisnika kako bi oponašala njihov uobičajeni način izražavanja, ton i vokabular. Druga, "Kontekstualizacija teme", povezuje alat s drugim aplikacijama unutar Google Workspacea, poput Drivea ili Dokumenata, kako bi automatski povukla relevantne informacije s manje napora.

S ovom nadogradnjom, tvrtka se nada da će se nacrti koje generira umjetna inteligencija činiti manje generičkima i zahtijevati znatno manje uređivanja prije slanja. To bi u konačnici trebalo skratiti vrijeme potrebno za slanje e-maila i osloboditi zaposlenike da se posvete kreativnijim i strateškim zadacima. U objavi na blogu kojom se najavljuju novosti, Google navodi da je ažuriranje dizajnirano kako bi se "smanjilo prebacivanje između aplikacija i olakšao rad s kratkim uputama". Kao primjere korištenja navode odgovaranje na upite klijenata, dijeljenje dokumenata s kolegama ili slanje izvještaja nadređenima. Ove funkcije postupno postaju dostupne korisnicima različitih Google Workspace poslovnih paketa, kao i pretplatnicima na Google One AI Premium.

Korak dalje prema osobnom AI asistentu

Ove promjene predstavljaju još jedan korak u Googleovoj široj strategiji da Gemini postane svestrani osobni asistent. Prije samo nekoliko tjedana, tvrtka je također najavila nove "AI sažetke" unutar Gmaila, koji korisnicima olakšavaju pronalaženje informacija postavljanjem pitanja prirodnim jezikom, umjesto da moraju ručno filtrirati poruke prema pošiljatelju ili datumu. Istovremeno, ti su se AI sažeci proširili i na Google Drive, omogućujući lakše pretraživanje cjelokupnog sadržaja.

Paralelno s ovim, Google testira i novu funkciju nazvanu "AI Inbox". Ovaj alat inteligentno sortira i sažima dolazne poruke, ističući najvažnije zadatke i teme. Primjerice, može automatski naglasiti nadolazeće rokove za plaćanje računa ili podsjetnike na sastanke. Iako je trenutno u beta fazi i dostupan ograničenom broju korisnika, "AI Inbox" jasno signalizira namjeru da se e-mail sandučić pretvori iz kronološkog popisa poruka u organizirani centar za produktivnost.

Produktivnost, privatnost i tržišna utakmica

Stručnjaci se slažu da generativna umjetna inteligencija ima potencijal značajno povećati produktivnost. Istraživanja pokazuju da alati poput Gmailovog "Smart Compose" mogu smanjiti vrijeme pisanja e-mailova za otprilike 30 posto. Ipak, novije studije upozoravaju na fenomen "puzajućeg rasta radnog opterećenja", gdje učinkovitost koju donosi AI dovodi do toga da zaposlenici preuzimaju sve više zadataka, što može rezultirati kognitivnim preopterećenjem.

Pitanje sigurnosti podataka

Pitanje privatnosti podataka ključno je u kontekstu ovih novih alata. Google naglašava da se sadržaj e-mailova ne koristi za treniranje njihovih globalnih generativnih AI modela, već da "pametne značajke" koriste podatke isključivo za pružanje personaliziranih funkcija unutar korisničkog računa. Unatoč tome, rasprava o transparentnosti i kontroli korisnika nad vlastitim podacima ostaje aktualna, a korisnicima se savjetuje da redovito provjeravaju svoje postavke privatnosti.

Utrka s konkurencijom i budućnost e-maila

Uvođenje naprednih AI alata u Gmail dio je šireg trenda. Glavni konkurent, Microsoft, u svoj Outlook integrira alat Copilot, koji nudi slične funkcije za sažimanje, sastavljanje i upravljanje e-mailovima unutar Microsoft 365 ekosustava. Izbor između ova dva sustava često se svodi na to koji ekosustav tvrtka već koristi. Sve veća primjena umjetne inteligencije u poslovnoj komunikaciji potiče i rasprave o budućnosti rada. Dok neki strahuju od gubitka radnih mjesta, prevladava mišljenje da će AI prije služiti kao alat za povećanje ljudskih sposobnosti, automatizirajući repetitivne zadatke i oslobađajući vrijeme za kreativniji i strateški rad.

*uz korištenje AI-ja