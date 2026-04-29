Google Prevoditelj slavi svoj 20. rođendan i uvodi jednu od najčešće traženih značajki

Google Prevoditelj, popularni servis za prevođenje, obilježava dva desetljeća postojanja. Usluga koja je započela kao skroman eksperiment 2006. godine danas je globalni alat, a povodom rođendana uvodi jednu od najtraženijih značajki: vježbanje izgovora.

Vježbanje izgovora uz pomoć umjetne inteligencije

Google je u svojoj aplikaciji Prevoditelj za Android počeo uvoditi novu funkcionalnost koja korisnicima omogućuje vježbanje izgovora. Značajka je trenutno dostupna u SAD-u i Indiji za engleski, španjolski i hindski jezik.

Ovaj alat koristi umjetnu inteligenciju kako bi analizirao govor korisnika i pružio mu trenutne povratne informacije o tome što treba promijeniti kako bi usavršio izgovor. Prema službenoj objavi, Google već godinama koristi umjetnu inteligenciju za prepoznavanje "škakljivih idioma, lokalnog slenga i suptilnog konteksta lokalnih jezika".

Iz tvrtke navode kako korisnici koji redovito isprobavaju novu opciju nju koriste "za aktivnosti vježbanja govora, što uključuje interaktivne scenarije koji pomažu ljudima da izgrade samopouzdanje za prirodan govor u stvarnim situacijama".

Od skromnog početka do globalnog alata

Više od milijardu ljudi koristi Google Prevoditelj svakog mjeseca, a servis mjesečno prevede više od bilijun riječi. Podržava oko 250 jezika i više od 60.000 mogućih jezičnih parova, čime pokriva 95 posto svjetske populacije. Zanimljivo je da je najkorišteniji jezični par engleski-španjolski, dok je najčešće prevođena fraza "hvala ti".

Put Google Prevoditelja bio je dug. Usluga je u početku koristila statističko strojno prevođenje (SMT), koje se temeljilo na analizi ogromnih količina postojećih prijevoda, što je često rezultiralo nespretnim i doslovnim prijevodima.

Značajan iskorak dogodio se 2016. godine prelaskom na neuronsko strojno prevođenje (NMT). Taj sustav prevodi cijele rečenice odjednom, uzimajući u obzir kontekst, što je rezultiralo znatno točnijim i prirodnijim prijevodima. Današnje verzije, dodatno osnažene naprednim AI modelima poput Geminija, predstavljaju novi korak u razumijevanju jezičnih nijansi.

*uz korištenje AI-ja