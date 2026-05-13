Gnjev radnika Mete: Stižu im otkazi, uvode praćenje pokreta miša. 'Žele nas sve zamijeniti'

Zaposlenici tehnološkog diva Mete, matične kompanije Facebooka, dijelili su letke na nekoliko lokacija američkih ureda kompanije u utorak kako bi prosvjedovali protiv softvera za praćenje pokreta mišom koji je nedavno instaliran na njihova računala, izvijestio je Reuters, pozivajući se na fotografije pamfleta.

Letci su se pojavili u Metinim sobama za sastanke, na prodajnim automatima i na dozatorima toaletnog papira u uredima kompanije, a pozivaju zaposlenike da potpišu internetsku peticiju protiv uvođenja tog softvera.

"Ne želiš raditi u tvornici za izvlačenje podataka o zaposlenicima?", citira Reuters tekst letka, pozivajući se na fotografije koje je dobio na uvid. Prosvjednici su letke podijelili tjedan dana uoči najavljenog otpuštanja 10 posto radne snage kompanije.

Najvidljiviji je to znak rađanja sindikalnog pokreta u toj tehnološkoj kompaniji dosad, napominje Reuters, budući da je barem dio zaposlenika svoj gnjev zbog planova kompanije o preoblikovanju radne snage prema potrebama umjetne inteligencije počeo usmjeravati prema sindikalnom udruživanju.

Mjesecima se Metini zaposlenici na internim platformama i forumima žale na plan kompanije o velikom otpuštanju radnika ove godine, o kojem je Meta zaposlenike obavijestila više od mjesec dana nakon što je Reuters prvi put izvijestio o toj temi, i na uvođenje softvera za praćenje pokreta mišom za koji mnogi zaposlenici smatraju da zapravo pomaže u projektiranju botova koji će ih zamijeniti.

Meta opravdava softver za praćenje

Na upit da komentira situaciju, Metin glasnogovornik Andy Stone uputio je Reuters na priopćenje o tehnologiji praćenja pokreta mišom koje je kompanija ranije objavila.

"Ako gradimo agente koji će ljudima pomagati u izvršavanju svakodnevnih zadataka na računalu, našim modelima potrebni su pravi primjeri stvarnog ljudskog korištenja računala, poput pokreta mišom, klikanja na gumbe i navigiranja padajućim izbornicima", stoji u priopćenju.

I na letku i u peticiji autori se pozivaju na američki nacionalni zakon o radu, u kojem se navodi da "radnici imaju zakonsku zaštitu kad se odluče udružiti radi poboljšanja radnih uvjeta".

U Ujedinjenoj Kraljevini skupina Metinih zaposlenika počela se sindikalno udruživati sa sindikatom radnika u tehnološkom sektoru UTAW, ogrankom sindikata radnika u komunikacijskom sektoru. Zaposlenici su izradili internetsku stranicu za regrutiranje članova upotrijebivši URL "Leanin.uk", što je referenca na naslov bestselera bivše Metine glavne voditeljice poslovanja Sheryl Sandberg, u kojem potiče žene da traže jednakost na radnom mjestu.

Predstavnica sindikata UTAW za Reuters je potvrdila britansku kampanju.

"Metini zaposlenici plaćaju cijenu nepromišljenih i skupih špekulacija uprave. Dok direktori trče za špekulativnim AI strategijama, zaposlenici se suočavaju s razornim gašenjem radnih mjesta, drakonskim nadzorom i okrutnom stvarnošću činjenice da su prisiljeni trenirati neučinkovite sustave kojima ih se namjerava zamijeniti", rekla je Eleanor Payne iz UTAW-a.