God of War je prekrasna igra, a hrvatski jezik čini je još boljom

Odlične priče koje vas tjeraju da ostanete uz igru i otkrivate što se dalje događa, razlikuju obične igre od klasika koji postavljaju ljestvicu onoga što igre moraju donijeti po pitanju grafike, akcije i priče koji se isprepliću u cjelinu nakon koje možete jedino reći - ovo je bilo fantastično!

PlayStation je uoči lansiranja igre komadić Norveške pretvorio u Kratosov svijet kako bi nam približili ovu avanturu.

Takav je i novi God of War - ogromna, prekrasna, zabavna i kompleksna igra koja je napravila velik odmak od svojih prethodnika prema puno ozbiljnijoj i dubljoj igri koja će sigurno obilježiti godinu za PlayStation igrače.

Studio Santa Monica dao si je ipak pet godina da završi ovu igru, a trud se vidi na svakom koraku ove igre.

Ako i niste igrali prethodne nastavke, to i nije toliki problem. Kratos vam je otprilike poznat, a odmah na početku igre bit će vam jasno da je naš junak izmučen ranijim borbama. No, na početku igre odmah ćete biti bačeni i u neke drugačije izazove. A glavni se zove Atreus, vaš maleni sin kojem ste vi sve što ima u životu. Na samom startu odmah imate sjekiru u ruci, ali ne kako bi ubili neprijatelja, već srušili drvo koje vam treba za pogrebnu lomaču za vašu ženu.

Već se dugo zna da Kratos sada ima sina, ali i da je napustio područja vezana uz grčku mitologiju u kojima se borio godinama te je krenuo put sjevera. Nova je igra fokusirana na nordijsku mitologiju, a pravi je užitak otkrivati cijelu priču u ovako filmičnoj igri. Prekrasno dizajnirani svijet God of Wara pravi je užitak gledati, pa čak i na običnoj PS4 konzoli u Full HD rezoluciji, no u 4K to je čisti vizualni festival.

Kratos u ovoj igri djeluje povučeno, kao sila koja se kontrolira i samo čeka svoj trenutak da počne vitlati sjekirom, koja je glavno oružje veći dio igre, a odličan je osjećaj gađati neprijatelje sjekirom i klikom na trokut na kontroleru odmah je vratiti. Sjajno dizajnirana sjekira ima i osjećaj težine kad je Kratos baci na udaljene neprijatelje. A tu velik utjecaj ima težina na kojoj igrate i može borbe s bossovima pretvoriti u često gledanje mrtvog Kratosa na podu i tužnog Atreusa koji zapomaže za ocem. No, to će trajati dok se ne naviknete na najčešće kombinacije udaraca. Osim borbi, u ovoj nordijskoj avanturi čekat će vas i velik broj zagonetki, nekih više, drugih manje zahtjevnih, ali i gomila skrivenih područja, zbog čega morate dobro proučiti svaki kutak ove mape jer se svugdje može kriti neki veliki bonus ili čarolija.

Središnja tema ove igre je odnos oca i sina kojeg vodite na vrh planine kako bi ondje rasuli pepeo svoje žene. Ovdje imamo drugačijeg Kratosa koji je odlučio otići što dalje od svoje prošlosti, međutim on je polubog koji često ne djeluje kao da je pun strpljenja za Atreusa kojeg mora učiti da bude kao on, ali i da ne ponovi njegove pogreške. Brzo ćete u igri otkriti i da je Atreus od velike pomoći, ali i da možete njime upravljati te će vam pomagati u borbama. Upravo kroz te neke situacije u kojima i vi imate kontrolu nad dječakom, poput lova, vidjet ćete i trenutke zbližavanja Kratosa i Atreusa, a Kratos će dječaka i pohvaliti kad mu počne biti od veće pomoći u borbi.

Odličan prijevod pomaže u igri

Ono što igru podiže na još višu razinu, barem za igrače koji će God of War igrati u Hrvatskoj je činjenica da je igra prevedena na hrvatski jezik. Glasovi likova i dalje su na engleskom, ali su svi razgovori titlovani. I to je sasvim dobro, jer Christopher Judge, koji je poznat po Zvjezdanim vratima, Kratosu daje posebnu dimenziju svojim glasom. Velike zasluge imao je i odličan scenarij, zbog kojeg i sporedni likovi ne djeluju kao smetala. No, osim razgovora, prevedeni su izbornici i svi ostali tekstovi koji će vam otkrivati priču, a što se mene tiče, prijevod je jako dobar i olakšava praćenje radnje.

God of War za PS4 službeno izlazi 20. travnja.