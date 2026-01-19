Obavijesti

Tech

'JAVNA SIGURNOST'

Glavak traži spas za radio: Taj najpouzdaniji mediji ne smije postati skrivena opcija u autima

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Konferencija Cyber Guard 2025. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Eurozastupnica poziva Europsku komisiju da u Akt o digitalnim mrežama ugradi obveznu dostupnost radija u novim vozilima, radi očuvanja medijskog pluralizma i sigurnosti građana

Eurozastupnica Sunčana Glavak uputila je pismo predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen s pozivom da se u nadolazećem Aktu o digitalnim mrežama (Digital Networks Act – DNA) ugrade jasne zaštitne mjere za očuvanje radija u novim, povezanim vozilima, priopćio je u ponedjeljak ured zastupnice.

Kako se automobili sve više pretvaraju u digitalne platforme, dostupnost radija na središnjim zaslonima i sučeljima više se ne može uzimati zdravo za gotovo, napominjer se u priopćenju. U pismu se upozorava da bi, bez jasnih pravila, globalne tehnološke platforme i proizvođači automobila mogli postati posrednici u pristupu audio sadržaju, što bi moglo imati posljedice za medijski pluralizam, izbor potrošača i javnu sigurnost.

„Radio je i dalje najpouzdaniji medij u Europi i u kriznim situacijama često ostaje jedini kanal koji građanima omogućuje pravodobne informacije i upute, osobito kada dođe do prekida mreže ili nestanka električne energije. U digitalnom dobu radio ne smije postati skrivena opcija, nego mora ostati vidljiv i dostupan svima, kao i dosad“, poručila je Glavak.

U pismu se Europska komisija poziva da u prijedlog DNA-a uključi odredbe koje bi osigurale obveznu ugradnju radijskih prijamnika u sva nova vozila stavljena na tržište EU-a, jamčile jednostavan pronalazak i dostupnost licenciranih radijskih usluga putem sučelja u vozilu te  osigurale ravnopravne uvjete za radio u odnosu na globalne audio platforme.

Akt o digitalnim mrežama jedan je od ključnih zakonodavnih prijedloga Europske komisije za jačanje europske digitalne infrastrukture i konkurentnosti, s naglaskom na ulaganja, otpornost i modernizaciju telekomunikacijskog okvira. Službeno predstavljanje prijedloga Akta predviđeno je za 21. siječnja 2026. na plenarnoj sjednici u Strasbourgu.

Pismo su, na inicijativu Glavak, supotpisali zastupnici iz EPP-a, Renew-a, S&D-a i Zelenih, čime se dodatno naglašava široka politička podrška zaštiti radija kao pouzdanog medija i sigurnosnog kanala u novoj eri digitalne mobilnosti, stoji u priopćenju.

