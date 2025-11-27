Google će vam "cinkati" Android aplikacije koje gutaju bateriju, upozorenja stižu 2026.

Google je najavio da će od 1. ožujka 2026. na Play Storeu početi “prozivati” aplikacije koje potajno drže mobitel budnim i tako mu ubijaju bateriju. Ako neka aplikacija predugo radi u pozadini i sprječava uređaj da ode u sleep mode, dobit će oznaku da troši više baterije od očekivanog, a može joj pasti i pozicija u rezultatima pretraživanja i preporukama.

Google će pratiti takozvane partial wake lockove - situacije kad aplikacija drži procesor uključen čak i kad je ekran ugašen. To je normalno za stvari poput slušanja glazbe ili skidanja velikih datoteka, ali problem je kad aplikacija to radi satima bez jasnog razloga. Nova pravila kažu da će se aplikacija smatrati problematičnom ako u 24 sata više od dva sata nepotrebno drži uređaj budnim, i to u barem 5 posto korisničkih sesija unutar 28 dana.

Dok čekamo Google, evo kako sami možete srediti taj problem:

Ako app upadne u tu “crvenu zonu”, Google će najprije upozoriti developere kroz Android Vitals statistiku u Play Consoleu i dati im podatke koji dio koda i koji wake lockovi rade najveću štetu bateriji. Ako ne reagiraju, sljedeći korak je smanjena vidljivost - aplikacija može nestati iz istaknutih preporuka i raznih “Top” lista - te jasno upozorenje na Play Storeu da app troši više baterije nego što bi trebao, pa dalje "ko voli nek izvoli".

Google kaže da je nova metrika prvo bila u testnoj fazi, a sada postaje dio službenih tehničkih standarda kvalitete za sve Android aplikacije, i razvijena je u suradnji sa Samsungom kako bi pravila bila jednaka na različitim uređajima. Cilj je da baterija postane jednako važan kriterij kao rušenja aplikacije ili zastajkivanje, a korisnici napokon dobiju jasnu informaciju tko im zapravo jede bateriju prije nego što uopće kliknu “Instaliraj”.