Obavijesti

Tech

Komentari 0
JAKO KORISTAN UPDATE

Google će vam "cinkati" Android aplikacije koje gutaju bateriju, upozorenja stižu 2026.

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Google će vam "cinkati" Android aplikacije koje gutaju bateriju, upozorenja stižu 2026.
Foto: Thinkstock

Google najavljuje da će od 2026. na Play Storeu posebno označavati aplikacije koje previše troše bateriju u pozadini. Aplikacije koje ne poprave ponašanje mogle bi dobiti crveno upozorenje i izgubiti vidljivost u trgovini.

Google je najavio da će od 1. ožujka 2026. na Play Storeu početi “prozivati” aplikacije koje potajno drže mobitel budnim i tako mu ubijaju bateriju. Ako neka aplikacija predugo radi u pozadini i sprječava uređaj da ode u sleep mode, dobit će oznaku da troši više baterije od očekivanog, a može joj pasti i pozicija u rezultatima pretraživanja i preporukama.

ŠTO SE ČEKA Ovo će olakšati rad: Chrome će napokon dobiti opciju koju drugi browseri imaju godinama
Ovo će olakšati rad: Chrome će napokon dobiti opciju koju drugi browseri imaju godinama

Google će pratiti takozvane partial wake lockove - situacije kad aplikacija drži procesor uključen čak i kad je ekran ugašen. To je normalno za stvari poput slušanja glazbe ili skidanja velikih datoteka, ali problem je kad aplikacija to radi satima bez jasnog razloga. Nova pravila kažu da će se aplikacija smatrati problematičnom ako u 24 sata više od dva sata nepotrebno drži uređaj budnim, i to u barem 5 posto korisničkih sesija unutar 28 dana.

Dok čekamo Google, evo kako sami možete srediti taj problem:

Ako app upadne u tu “crvenu zonu”, Google će najprije upozoriti developere kroz Android Vitals statistiku u Play Consoleu i dati im podatke koji dio koda i koji wake lockovi rade najveću štetu bateriji. Ako ne reagiraju, sljedeći korak je smanjena vidljivost - aplikacija može nestati iz istaknutih preporuka i raznih “Top” lista - te jasno upozorenje na Play Storeu da app troši više baterije nego što bi trebao, pa dalje "ko voli nek izvoli".

IZGUBIO MOBITEL, PRONAŠAO SEBE Cijeli mjesec živio bez mobitela: 'Skenirao sam mozak prije i poslije, promjena je fantastična'
Cijeli mjesec živio bez mobitela: 'Skenirao sam mozak prije i poslije, promjena je fantastična'

Google kaže da je nova metrika prvo bila u testnoj fazi, a sada postaje dio službenih tehničkih standarda kvalitete za sve Android aplikacije, i razvijena je u suradnji sa Samsungom kako bi pravila bila jednaka na različitim uređajima. Cilj je da baterija postane jednako važan kriterij kao rušenja aplikacije ili zastajkivanje, a korisnici napokon dobiju jasnu informaciju tko im zapravo jede bateriju prije nego što uopće kliknu “Instaliraj”.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Euro NCAP mijenja pravila od 2026: Stroži testovi za sve
VELIKE PROMJENE U AUTO TESTIRANJIMA

Euro NCAP mijenja pravila od 2026: Stroži testovi za sve

Euro NCAP je najavio najveću promjenu svojih sigurnosnih testova još od 2009. godine, koja počinje vrijediti 2026. Novi protokoli uvode četiri faze sigurnosti, strože kriterije za asistencije vozaču, više scenarija nesreća te posebna pravila za električna vozila nakon sudara.
EU Parlament želi uvesti stroga pravila: Dobna granica od 16 godina za društvene mreže!
ZA MLAĐE UZ DOZVOLU

EU Parlament želi uvesti stroga pravila: Dobna granica od 16 godina za društvene mreže!

Riječ je o inicijativi koja dolazi u trenutku sve veće zabrinutosti zbog utjecaja internetskih platformi na fizičko i mentalno zdravlje maloljetnika.
FOTO: Pogledajte količinu nuklearnog otpada sakupljenog kroz 20 godina iz iste elektrane
ZANIMLJIVA PERSPEKTIVA

FOTO: Pogledajte količinu nuklearnog otpada sakupljenog kroz 20 godina iz iste elektrane

Fotografija pokazuje kako izgleda 20 godina potrošenog nuklearnog goriva iz jedne elektrane - uredan red sivih spremnika na ploči veličine manjeg parkirališta. Količina otpada iz nuklearke je iznenađujuće mala u odnosu na količinu proizvedene energije.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025