Google šokira: Koriste AI kako bi promijenili naslove članaka u rezultatima online pretraga

Google je u svojim rezultatima pretrage počeo zamjenjivati originalne naslove članaka verzijama koje stvara umjetna inteligencija. Praksa, koja je već izazvala kontroverze u Googleovoj usluzi Discover, sada se širi i na klasične "plave linkove", što je izazvalo bijes medijskih kuća koje upozoravaju na gubitak uredničke kontrole i narušavanje povjerenja publike. Iako Google tvrdi da je riječ o "malom eksperimentu", obrazac sugerira da bi ovo mogla postati nova realnost za sve korisnike interneta.

Od eksperimenta do stalne značajke

Ovo nije prvi put da Google koristi AI za prepravljanje sadržaja. Sličan sustav uveden je u Google Discover feed u prosincu 2025., isprva također kao "mali eksperiment". Unatoč brojnim dokumentiranim pogreškama, gdje su AI generirani naslovi potpuno iskrivljavali smisao originalnih članaka, Google je već u siječnju 2026. tu praksu proglasio stalnom značajkom. Kao objašnjenje naveli su da ona "poboljšava zadovoljstvo korisnika", iako nisu pojasnili kako je to zadovoljstvo izmjereno. Upravo taj brzi prijelaz s testa na trajnu implementaciju najviše zabrinjava izdavače. Googleov glasnogovornik potvrdio je za The Verge da je i trenutno testiranje u glavnoj tražilici "usko i ograničeno", no pitanje je hoće li na tome stati. Testiranje se, pritom, ne odnosi samo na portale s vijestima, već na sve vrste internetskih stranica.

Posljedice ovakve prakse mogu biti razorne za vjerodostojnost medija. U jednom od najpoznatijih primjera, članak portala The Verge s originalnim naslovom "Koristio sam AI alat 'varaj na svemu' i nije mi pomogao da varam ni u čemu" u Googleovim se rezultatima pojavio skraćen na samo "'Varaj na svemu' AI alat". Time je oštra kritika alata pretvorena u njegovu prividnu preporuku.

U drugom slučaju, originalni naslov "Microsoft rebrendira Copilot na najviše Microsoftov način" promijenjen je u "Promjene u Copilotu: Marketinški timovi opet jašu", čime je AI unio vlastiti urednički komentar koji u izvornom tekstu ne postoji. Zabilježeni su i primjeri u kojima su naslovi bili činjenično netočni, sugerirajući da je američka vlada ukinula zabranu za strane dronove, iako je u članku pisalo upravo suprotno. Najbizarniji je možda slučaj portala PC Gamer, čiji je tekst o tehničkoj pogrešci u videoigri Baldur's Gate 3 dobio AI naslov "Igrači BG3 iskorištavaju djecu".

"Kao da trgaju korice s knjiga"

Reakcije iz medijske industrije su jednoglasno negativne. Sean Hollister, urednik u The Vergeu, usporedio je Googleovu praksu s knjižarom koja "trga korice s knjiga koje izlaže i mijenja im naslove".

Louisa Frahm, SEO direktorica u sportskom divu ESPN-u, na LinkedInu je napisala: "Nakon više od deset godina u SEO-u za vijesti, shvatila sam da je naslov najvažniji element za privlačenje čitatelja. Ako se ta vizija promijeni i činjenice se pogrešno predstave, dugoročno povjerenje publike bit će narušeno."

Ovaj potez dolazi u vrijeme kada se izdavači već bore s drastičnim padom prometa. Uvođenje AI sažetaka (AI Overviews) na vrh rezultata pretrage smanjilo je potrebu korisnika da uopće kliknu na originalni članak. Podaci pokazuju da je promet s Google pretrage prema izdavačima pao za 33 posto na svjetskoj razini, a sada im prijeti i gubitak kontrole nad jedinim preostalim alatom za privlačenje pažnje - naslovom.