Google uklonio tipku za pregled slika i navukao bijes korisnika

Nakon što se fotografska agencija Getty Images požalila Europskoj komisiji, Google je iz rezultata pretraga slika isključio tipku 'otvori sliku', kojom smo jednostavno mogli vidjeti tu fotografiju. Kako su rekli, zbog Googlea su ljudi prelako mogli pronaći i koristiti Gettyjeve fotografije bez pravilnog potpisivanja i plaćanja.

Kad upišete neki pojam sada će vam se u rezultatima slika prikazati umanjene verzije, no neće biti opcije da vidite samo tu fotografiju, već će klik na nju otvarati link prema izvoru na kojem ćete morati pronaći taj sadržaj.

Uz uklanjanje tipke, Google je uklonio još neke opcije, a Getty je na sve reagirao kako je ovo 'velik korak'. Iako Google kaže da bi ovo trebalo izbalansirati strane izdavača fotografija i korisničkih potreba, brojni korisnici kažu kako su promjene užasne i da su učinile Googleovu pretragu slika gorom. Neki tako navode da je ovo užasna ideja jer sada nađeš sliku na Googleu, a slike nema nigdje. Kao prijedlog, brojni sugeriraju prelazak na Microsoftov Bing, prenosi BBC.

This sucks. The “View Image” button is also used by people who need to use public domain images for creative work! https://t.co/RWSJK4Y2vg