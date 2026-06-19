Proizvodnja će biti ograničena na samo 25 primjeraka i svi su već prodani. Početna cijena iznosila je oko 2,6 milijuna eura, bez dodatne opreme i poreza
OPASNA JURILICA
Gordon Murray T.50s Niki Lauda ima fenomenalni V12 motor koji se vrti na čak 11.500 okretaja!
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Gordon Murray Automotive na ovogodišnjem Festivalu brzine u Goodwoodu prvi će put javno pokazati serijski T.50s Niki Lauda, najradikalniju izvedbu svog hiperautomobila. Riječ je o modelu namijenjenom isključivo stazi, a prvi dovršeni primjerak, šasija broj 1, na poznatu brdsku stazu u Goodwoodu dovest će osobno Gordon Murray.
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