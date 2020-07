Gorski kotar u video igri postao mjesto misterioznih ubojstava: 'Prodao sam kuću da uspijemo'

Hrvatska videoigra 'Saint Kotar' na tržištu bi se trebala naći u ljeto 2021., a završna potrebna sredstva upravo skupljaju preko tzv. crowdfundinga. Da bi uopće došli do ove faze, tvorac igre uložio je sve i prodao kuću.

<p>Gorski kotar, mnogima omiljeno mjesto za obiteljski odmor, u njegovoj je viziji bio poprište serije ubojstava povezanih sa štovanjem đavla. <strong>Marko Tominić</strong> (38) iz Pule na video igri nazvanoj 'Saint Kotar' radi već godinama, a putem Kickstarter kampanje posljednjih tjedan dana skupljao je sredstva potrebna kako bi video igra u koju je sve uložio ugledala svjetlo dana. Ovo 'svjetlo' potrebno je shvatiti uvjetno jer riječ je o mračnoj avanturi u žanru psihološkog horora, čiji demo je već dostupan i zaintrigirao je igrače diljem svijeta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><br/> U igri pulskog studija Red Martyr Entertainment igrači će voditi dvoje glavnih protagonista koji istražuju zločine, a cijela priča traje dvadesetak sati. Minimalni propisani cilj crowdfunding kampanje igra je već ostvarila prešavši 39.000 €, a uključiti se u sponzoriranje ovog domaćeg projekta možete i sami još punih tjedan dana.</p><p> </p><p>Više o samoj igri i cijelom dosadašnjem procesu stvaranja otkrio nam je idejni tvorac igre, Marko Tominić.</p><p><strong>Kickstarter kampanja za prikupljanje sredstava za igru traje nekoliko tjedana, ali cijela priča ustvari traje puno dulje. Kako je sve počelo?</strong></p><p>Zapravo je počelo daleke 2016. godine. Tada je to sve bilo u samim počecima, bez iskustva, s puno mašte i volje. Vrijeme koje je prošlo od tada je poslužilo kao dobra škola i stjecanje znanja. Kada me netko pita kada je krenuo razvoj Saint Kotar, zapravo uvijek kaže 2019. jer smo tada po prvi put ušli u zajednički ured te je tek tada formiran tim pravih ljudi s kojima je sve stalo na svoje noge.</p><p><strong>Zašto baš Gorski kotar? Otkud ta lokalna ideja da se radnju smjesti u Hrvatsku?</strong></p><p>Hrvatska je predivna zemlja. No, pored meni rodne i najdraže Istre, Gorski kotar mi je najljepša regija. Ima prirodnu ljepotu ali i tu neku dozu misterioznosti, što sam smatrao idealnim za smještanjem radnje naše psihološke horor igre. Pored svega toga, s obzirom na to da igra ide u prodaju na platformu za prodaju igara na globalnoj razini, htio sam i na neki način dati svoj doprinos promociji zemlje koju toliko volim.</p><p><strong>S poslovne strane, koliko je teže uspjeti u ovoj branši u Hrvatskoj nego li negdje na Zapadu?</strong></p><p>Svaka zemlja ima određene pogodnosti i probleme. Što se gaming industrije u Hrvatskoj tiče, primarni je problem nedovoljni broj stručnog kadra. Nama je tu još veći problem jer smo u Puli, kao jedini studio za razvoj video igara u Istarskoj županiji. Prihodi, koji nama tek trebaju doći, bi nam možda i omogućili privlačenje novih zaposlenika, no onda dolazimo do toga da ih jednostavno nema jer su već zaposleni ili su otišli vani. Drugi veliki problem je taj što od države nemamo nikakve pomoći. Vani to znaju biti veliki fondovi kojima se itekako pomaže ovoj profitabilnoj industriji da drži korak s globalnom konkurencijom.</p><p><strong>Kao inspiracija za ambijent igre poslužili su serije True Detective i Twin Peaks, ali i Edgar Allan Poe... Što igrači mogu očekivati osim puno magle i te mračne, atmosfere Davida Lyncha?</strong></p><p>Igrači mogu očekivati dva igriva lika koje naizmjenično kontroliraju. Odluke koje donose utječu na razvoj priče, a tu je i puno izopačenih i čudnih likova s kojima će se susretati u tom malom fiktivnom mjestu Sveti Kotar. Puna će igra trajati do čak 20 sati, u kojima će igrači pokušati saznati mračne istine tog malog mjesta na području Gorskog kotara. Određeni broj lokacija temelji se na pravim lokacijama više manjih ili većih mjesta s područja Gorskog kotara (Jezero Bajer, Fužine), a nazivi, neki običaji te povijest temelje se na stvarnima.</p><p><strong>Mnogi ljudi nisu svjesni koliko truda je, ali i novaca potrebno uložiti u razvoj igre. Negdje sam pročitao da si prodao obiteljsku kuću kako bi slijedio svoje snove? Koliko je novaca dosad uloženo u Saint Kotar?</strong></p><p>Točno. Razvoj video igre je vrlo sličan snimanju filma, a opet i dosta drugačiji od tog procesa. Ako se želi napraviti igru visoke razine produkcije, troškovi su zaista veliki. Saint Kotar u svom žanru avantura definitivno spada u vrh produkcije, pogotovo za jedan nezavisni studio poput našeg. Da bih mogao financirati troškove dosadašnjeg razvoja (demo verzije/prologa igre) uložio sam obiteljsku kuću, koju smo brat i ja naslijedili od djeda i bake. Taj je novac gotovo pa potrošen, a potrošen je isključivo na plaće zaposlenika, honorare suradnika te na troškove ureda.</p><p><strong>Koliko ljudi radi na igri sve ovo vrijeme?</strong></p><p>Trenutno nas u tzv. core timu ima četvero, dok na projektu, po potrebi, se priključuju još tri osobe bez kojih ne bi mogli završiti razvoj demo verzije/prologa. Mali smo tim, ali nastojimo to promijeniti u dogledno vrijeme, nakon uspjeha kojem težimo i za koji toliko naporno radimo.</p><p><strong>Angažirali ste i nekolicinu glumaca koji su posudili glas likovima? Tko je u pitanju i kako je došlo do tih suradnji?</strong></p><p>Između ostalih, jedan od njih je <strong>Happy Anderson</strong>, američki glumac poznat po svojoj ulozi u Netflixovim serijama 'Mindhunter' i 'Snowpiercer'. 'Mindhunter' je jako popularna, ponajviše u Americi, a osobno je obožavam. Happy mi je bio prirodan i odličan upravo za ulogu našeg Davora, vlasnika konobe u Svetom kotaru. Igrači njega mogu već sada čuti igrajući besplatni demo/prolog 'Saint Kotar: The Yellow Mask'. Od ostalih glasovnih glumaca tu su još dvojica iz Hrvatske, dok su ostali iz Amerike i Velike Britanije. Sve su to profesionalni glumci, koji su već posuđivali svoje glasove u AAA igrama poput Half Life Alyx, Devil May Cry 5, Ghost Recon, Star Wars Battlefront itd. Pronašli smo ih tako da smo početkom godine raspisali audiciju putem interneta, vijest se o istoj vrlo brzo proširila i to ponajviše putem Twittera. Tada smo dobili preko 300 prijava te zatim napravili selekciju na temelju glumačkih sposobnosti, boje glasa te karakteristika potrebnih za određenu ulogu. Bilo je to jako iscrpljujući proces, ali i vrlo zanimljiv te se u konačnici isplatio jer svi igrači hvale odlične glumce u demo verziji/prologu.</p><p><strong>Do kraja kampanje evidentno ćete skupiti i nešto više od minimalnih predviđenih sredstva koja ste zacrtali. Koji je sljedeći korak? Kad igru možemo očekivati na tržištu?</strong></p><p>Odmah nakon uspješnog završetka kampanje krećemo u daljnji razvoj ostatka cijele igre. Potrebno nam je još 12 mjeseci da to izrealiziramo, što znači da će cijela igra biti dostupna u kolovozu 2021 godine. Svi oni koji nas podrže u Kickstarter kampanji imat će ekskluzivni pristup privatnim kanalima na našem Discord serveru gdje ćemo komunicirati sa svima njima i obavještavati ih, više i detaljnije nego ostale u javnosti, o samom razvoju igre. Tako svi oni koji to žele mogu biti vrlo usko povezani s nama u procesu kreiranja ove naše ambiciozne igre. Ujedno, kada dođemo do te faze razvoja, svi oni će imati priliku igrati igru prije službenog izlaska u javnost, čime onda mogu i sudjelovati u sugestijama ne bi li dali svoj doprinos u kreiranju završnog proizvoda. Nije slučajno da se to zove 'crowdfunding' jer, barem u našem slučaju, nudimo ljudima da nam, ako to žele, budu vrlo blizu tijekom cijelog procesa razvoja.</p>