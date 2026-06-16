Fiat je prošle godine pokazao koncept Grande Panda 4x4, a prema talijanskom Autoblogu projekt nije zaboravljen. Serijska verzija mogla bi biti predstavljena krajem 2026.
VRAĆA SE LEGENDA
Grande Panda 4x4 bi mogla biti jeftinija od Dacije Dustera
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Fiat Panda 4x4 jedan je od onih automobila koji su ušli u legendu unatoč svojoj skromnosti. Bila je mala, jednostavna, lagana i jeftina, ali je u planinskim selima, na snijegu i makadamu često radila stvari koje su izgledale kao posao za mnogo ozbiljnije terence. Prva Panda 4x4 stigla je 1983. godine, s pogonom koji je razvila austrijska tvrtka Steyr-Daimler-Puch, današnja Magna Steyr, a njezina formula bila je vrlo jednostavna: mala masa, kratki prijenosi, dobra preglednost i pogon na sve kotače za situacije u kojima obični mali automobili odustaju.
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