Obavijesti

Tech

Komentari 0
VRAĆA SE LEGENDA

Grande Panda 4x4 bi mogla biti jeftinija od Dacije Dustera

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Grande Panda 4x4 bi mogla biti jeftinija od Dacije Dustera

Fiat je prošle godine pokazao koncept Grande Panda 4x4, a prema talijanskom Autoblogu projekt nije zaboravljen. Serijska verzija mogla bi biti predstavljena krajem 2026.

Admiral

Fiat Panda 4x4 jedan je od onih automobila koji su ušli u legendu unatoč svojoj skromnosti. Bila je mala, jednostavna, lagana i jeftina, ali je u planinskim selima, na snijegu i makadamu često radila stvari koje su izgledale kao posao za mnogo ozbiljnije terence. Prva Panda 4x4 stigla je 1983. godine, s pogonom koji je razvila austrijska tvrtka Steyr-Daimler-Puch, današnja Magna Steyr, a njezina formula bila je vrlo jednostavna: mala masa, kratki prijenosi, dobra preglednost i pogon na sve kotače za situacije u kojima obični mali automobili odustaju.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Sina sam vodila na pregled za profesionalnu orijentaciju, a sada moram ponovo za upis'
UPISI UČENIKA S TEŠKOĆAMA

'Sina sam vodila na pregled za profesionalnu orijentaciju, a sada moram ponovo za upis'

Učenici koji se školuju po prilagođenom i individualiziranom programu upisuju se preko posebne liste. No ima nelogičnosti, upozoravaju roditelji i ravnatelji
Toyota Land Cruiser: Automobil koji je jednostavno neuništiv
NAJBOLJI AUTI

Toyota Land Cruiser: Automobil koji je jednostavno neuništiv

U svijetu automobila postoje mnogo brži, luksuzniji, ljepši i tehnološki napredniji modeli, ali malo ih ima reputaciju koju Land Cruiser nosi
Ovo je novi Audi A6 allroad: Mnogo je širi i donosi V6 dizel
NOVA GENERACIJA

Ovo je novi Audi A6 allroad: Mnogo je širi i donosi V6 dizel

Peta generacija Audijevog allroada ne razlikuje se od A6 Avanta samo po plastičnim oblogama - karoserija je šira za čak 11 cm, a po prvi put u povijesti modela nudi se i plug-in hibridni pogon. Narudžbe u Njemačkoj kreću 18. lipnja, a cijene startaju od 77.250 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026