Grande Panda 4x4 bi mogla biti jeftinija od Dacije Dustera

Fiat Panda 4x4 jedan je od onih automobila koji su ušli u legendu unatoč svojoj skromnosti. Bila je mala, jednostavna, lagana i jeftina, ali je u planinskim selima, na snijegu i makadamu često radila stvari koje su izgledale kao posao za mnogo ozbiljnije terence. Prva Panda 4x4 stigla je 1983. godine, s pogonom koji je razvila austrijska tvrtka Steyr-Daimler-Puch, današnja Magna Steyr, a njezina formula bila je vrlo jednostavna: mala masa, kratki prijenosi, dobra preglednost i pogon na sve kotače za situacije u kojima obični mali automobili odustaju.



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