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OPASNO I ZA AUTE

Toplinski val uništava aute: Ovo su najčešći kvarovi i štete

Piše Autostart,
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Toplinski val uništava aute: Ovo su najčešći kvarovi i štete
Foto: Nikola Cutuk/Pixsell

Toplinski val neće uništiti ispravan i uredno održavan automobil. No vrlo brzo će pokazati slabosti onih automobila koji nisu dobro održavani

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Temperature blizu 40 stupnjeva nisu problem samo za vozače i putnike. Toplinski val ozbiljno opterećuje i automobil, posebno ako nije nov ili ako već godinama stoji na suncu, vozi se s premalo održavanja ili na gumama koje su odavno trebale biti zamijenjene. Proizvođači automobile testiraju na velikim vrućinama, u laboratorijima i stvarnim ekstremnim uvjetima, pa se novi auti neće "rastopiti na suncu" niti će im se unutrašnjost raspasti nakon nekoliko vrućih dana. No nakon nekoliko godina situacija je drukčija.

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