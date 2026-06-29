Za ljubitelje automobila ovo je zgodan novi argument u obrani ručnog mjenjača. Dosad se govorilo da je zabavniji, izravniji i da bolje povezuje vozača s automobilom, ali sada je jasno da je i dobar za mozak
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Stručnjaci: Ručni mjenjač je bolji za mozak od automatika
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Ručni mjenjač u novim automobilima nestaje mnogo brže nego što bi mnogi ljubitelji vožnje željeli. Automatski mjenjači su brži, udobniji, često i štedljiviji i kupci ih više žele, pa se čini da su ručni mjenjači osuđeni na skorašnju propast. No iz Japana stiže zanimljiv argument za ručne mjenjače koji nema veze s nostalgijom, uživanjem u vožnji ili potrošnjom goriva. Prema istraživanju koje je proveo profesor Ryuta Kawashima, vožnja automobila s ručnim mjenjačem jače aktivira dio mozga koji uz automatik gotovo nije potreban.
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