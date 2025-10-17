GTA 6 sve bliže izlasku: Evo koliko bi igra mogla koštati

Uoči službene objave cijene, internet bruji o brojci od 100 dolara za GTA 6. Dio industrije kaže da bi Rockstar proći s time da to i naplate, drugi upozoravaju da bi previsoka cijena odbila kupce i smanjila zaradu.

Zašto se uopće spominje 100 dolara kao cijena za GTA 6? Originalni dizajner Saints Rowa, Chris Stockman, javno je rekao da GTA 6 “zaslužuje” 100 dolara zbog razmjera i budžeta produkcije te da je Rockstar jedini koji bi to možda mogao izvesti. Njegov stav podigao je novu rundu rasprave i memeova oko cijene.

Inače, analitičari su nedavno za Telegraph komentirali da je moguće da će trošak razvoja i marketinga igre premašiti 1,5 milijardi dolara. No, uz procjene da će igra donijeti 10 milijardi zarade kroz svoj životni vijek te oko 500 milijuna godišnje od GTA Online, sasvim prihvatljiv trošak.

S druge strane, analitičari upozoravaju da bi 70 dolara vjerojatno donijelo više ukupnih prihoda. MIDiA istraživanje koje prenosi TechRadar navodi da je spremnost na kupnju znatno veća na 69.99 nego na 99.99 dolara, pa bi viša cijena rezala bazu kupaca i dugoročno štetila.

Najrealnija je ipak opcija koju spominje šef Take-Twoa Strauss Zelnick koji izbjegava brojke, ali stalno ponavlja filozofiju “naplatiti manje nego što je vrijednost koju isporučimo” i podsjeća da postoje varijabilne cijene po izdanjima i posebnim edicijama. Drugim riječima, standardno izdanje može ostati uobičajenih 70, dok skuplje verzije idu više.

Dakle, trenutno nema vjerodostojne službene potvrde da će standardno izdanje koštati 100 dolara. Rasprava postoji jer je GTA 6 najveći gaming događaj iduće godine, pa se prelamaju argumenti prestiža, troška razvoja i dohvata publike. Najrealniji scenarij po stručnim procjenama je standard na 70, uz skuplje deluxe i premium pakete, a konačnu riječ imat će Rockstar i Take-Two kad objave cijene po regijama i izdanjima. Do tada vrijedi sve glasine čitati s rezervom.