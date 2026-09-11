GTA 6 već sad ruši Guinnessove rekorde. Što tek slijedi za igru?

Iako se njegov izlazak tek očekuje, Grand Theft Auto 6 (GTA 6) već je osigurao svoje mjesto u povijesnim knjigama. Najiščekivanija igra generacije postala je globalni fenomen, a njezini promotivni materijali ruše rekorde gledanosti, što je potvrđeno i u najnovijem izdanju Guinnessove knjige svjetskih rekorda za igrače za 2027. godinu.

Promotivna kampanja srušila internetske rekorde

Nevjerojatno iščekivanje koje okružuje GTA 6 najočitije se pokazalo kroz uspjeh njegovih promotivnih materijala. Prvi trailer, objavljen u prosincu 2023. godine, u samo 24 sata srušio je nekoliko Guinnessovih svjetskih rekorda. Postao je najgledaniji video otkrivanja neke videoigre na YouTubeu s 90,4 milijuna pregleda u jednom danu te ujedno i trailer za videoigru s najviše lajkova na istoj platformi. No, Rockstar Games tu nije stao.

Drugi trailer, objavljen u svibnju 2025., nastavio je nizati uspjehe i postavio još više standarde. U prvih 24 sata prikupio je nevjerojatnih 475 milijuna pregleda na svim platformama, što ga je u tom trenutku učinilo najvećim lansiranjem bilo kakvog videa u povijesti. Iako je taj rekord kasnije oborio trailer za film "Spider-Man: Brand New Day", brojke koje je postigao GTA 6 i dalje su zapanjujuće.

Alice Bell, urednica Guinnessove knjige svjetskih rekorda za igrače, istaknula je jedinstvenost ovog postignuća.

​- Grand Theft Auto 6 počeo je obarati rekorde i prije nego što je izašao. Drugi trailer imao je, prema Rockstaru, najveće lansiranje videa svih vremena. Iako je to kasnije nadmašeno, 475 milijuna pregleda na svim platformama čini oko šest posto svjetske populacije, što je nevjerojatno kad malo bolje razmislite.

Očekivanja od izlaska i financijski rekordi

Službeno je potvrđeno da Grand Theft Auto 6 izlazi 19. studenog 2026. godine za konzole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Analitičari i stručnjaci iz industrije s velikom sigurnošću predviđaju da će igra po izlasku srušiti brojne prodajne i financijske rekorde. Tim Guinnessove knjige rekorda već je najavio da će "pomno pratiti" događaje vezane za lansiranje igre.

Prethodnik, Grand Theft Auto 5, postavio je iznimno visoke standarde. Do veljače 2026. godine prodan je u 225 milijuna primjeraka, čime drži rekord za najprodavaniju akcijsko-avanturističku videoigru. Osim toga, GTA 5 je postavio i rekord za najveću zaradu ostvarenu u prva 24 sata, s impresivnih 815,7 milijuna američkih dolara. Očekivanja su da će GTA 6 bez većih problema nadmašiti taj iznos. Igra je već potvrdila svoju popularnost osvojivši nagradu za "Najiščekivaniju igru" na prestižnoj dodjeli The Game Awards čak dvije godine zaredom, 2024. i 2025. godine. Novi nastavak već je službeno upisan u Guinnessovu knjigu rekorda i prije nego što se pojavio na policama trgovina.

Utjecaj na cjelokupnu industriju zabave

Utjecaj igre GTA 6 nadilazi svijet videoigara. Predviđa se da će njezin izlazak imati takozvani "halo-efekt", privlačeći golemu pažnju na industriju u cjelini i potičući značajan rast prihoda na tržištu konzola. Neke analize sugeriraju da će upravo GTA 6 pomoći globalnom tržištu videoigara da u 2026. godini dosegne rekordnu vrijednost od 213,9 milijardi dolara.

Kulturni utjecaj također je nezanemariv. Glazba korištena u trailerima doživjela je ogroman porast popularnosti na streaming servisima, a marketinški stručnjaci vjeruju da bi uspjeh igre mogao promijeniti percepciju oglašivača o marketingu unutar igara koje su se dosad smatrale "nesigurnima". S obzirom na sve navedeno, jasno je da se izlazak igre pozicionira kao jedan od najvećih događaja u povijesti zabavne industrije.

​- Izlazak igre GTA 6 zaista je globalni fenomen na način na koji je to danas malo što drugo - zaključila je Bell.

*uz korištenje AI-ja