GTA Online slavi 13. rođendan!

Danas se navršava punih trinaest godina otkako je Rockstar Games lansirao Grand Theft Auto Online. Iako je početak bio obilježen tehničkim problemima, igra je s vremenom prerasla u jedan od najprofitabilnijih naslova u povijesti, a vjerni igrači danas dobivaju posebne nagrade.

Ekskluzivni pokloni za prve igrače

Igrači koji su uz GTA Online od prvog dana, odnosno oni čiji je lik kreiran točno prije trinaest godina, dobit će novi rođendanski poklon. Radi se o crno-zelenom šeširu za zabave na kojem se nalazi broj 13, a uz njega dolazi i municija za vatromet. Nagradu je moguće preuzeti jednostavnom prijavom u igru.

Oni koji su svoje likove napravili kasnije, ne moraju brinuti. Svoj šešir s brojem 13 dobit će na trinaestu godišnjicu kreiranja lika, baš kao što je to bio slučaj s ranijim nagradama. Datum kreiranja lika lako se može provjeriti u pauznom izborniku pod statistikom.

Zapanjujuće brojke i zarada

Kada je multiplayer komponenta GTA V izašla u listopadu 2013. godine, igrači su se tjednima borili sa serverima i rušenjem igre. Usprkos tome, projekt je postao nevjerojatan uspjeh s oko 140 milijuna registriranih korisničkih računa na svim platformama.

Prema procjenama analitičara, GTA Online donosi stotine milijuna dolara svake godine, pri čemu je samo tijekom 2025. godine generirao oko 0,63 milijardi USD prihoda. Zanimljivo je da je u ožujku iste godine PC verzija igre zabilježila svoj apsolutni rekord na Steamu s više od 187 tisuća istovremenih igrača.

Pripreme za novi nastavak

Ova godišnjica dolazi u trenutku kada se čitava industrija priprema za dolazak GTA 6, zakazan za 19. studenog 2026. godine. Tržište videoigara drastično se promijenilo u posljednjih trinaest godina. Dok je GTA V izlazio u doba kada su dominirale igre po punoj cijeni na fizičkim diskovima, novi nastavak dolazi u svijet besplatnih naslova, pretplata i ogromne popularnosti roleplay servera.

Rockstar je potvrdio da će nastaviti podržavati trenutnu verziju GTA Onlinea još neko vrijeme u budućnosti. Tome u prilog ide i podatak da su igrači u datotekama igre već pronašli šešire za četrnaestu i petnaestu godišnjicu.

*uz korištenje AI-ja