Halo, ima koga? NASA je primila poruku s 350 km mil. daljine!

Američka svemirska agencija NASA potvrdila je primitak posljednje laserske poruke sa svoje sonde Psyche, čime je uspješno okončan revolucionarni dvogodišnji eksperiment koji zauvijek mijenja način na koji komuniciramo u dubokom svemiru. Poruka je stigla s nevjerojatne udaljenosti od 350 milijuna kilometara, a ovaj uspjeh otvara vrata budućim misijama na Mars, omogućujući prijenos podataka brzinama usporedivim s kućnim širokopojasnim internetom, piše Science Alert.

Novi rekordi u tami dubokog svemira

Test tehnologije nazvane Deep Space Optical Communications (DSOC) nadmašio je sva očekivanja. Iako je posljednja, 65. poruka poslana s udaljenosti od 350 milijuna kilometara, apsolutni rekord postavljen je u prosincu 2024. godine, kada je Psyche poslala laserski signal s nevjerojatnih 494 milijuna kilometara. Ta je udaljenost više nego dvostruko veća od prosječne udaljenosti između Zemlje i Marsa te čak 1285 puta veća od udaljenosti do Mjeseca.

Tijekom cijelog eksperimenta, DSOC je na Zemlju prenio ukupno 13,6 terabajta podataka. Jedan od najimpresivnijih trenutaka bio je prijenos Ultra HD (4K) videa s udaljenosti veće od 30 milijuna kilometara, brzinom od čak 267 megabita u sekundi (Mbps). Time je dokazano da je moguće slati velike količine podataka, uključujući video visoke razlučivosti, preko nezamislivih svemirskih prostranstava.

Svemirski internet bez kabela

Za razliku od tradicionalnih radio komunikacija, koje koriste široke valove slične megafonu i pritom gube mnogo energije, DSOC tehnologija funkcionira poput svemirskog optičkog interneta, ali bez kabela. Sustav koristi uski snop infracrvenog lasera za kodiranje informacija u fotone (čestice svjetlosti).

Ova metoda nudi višestruke prednosti:

* **Veća brzina:** Laserska komunikacija može prenijeti 10 do 100 puta više podataka od najboljih radio sustava.

* **Učinkovitost:** Fokusirani snop znači da se manje energije gubi, što smanjuje zahtjeve za napajanjem i masu komunikacijskih sustava na letjelicama.

* **Preciznost:** Iako je preciznost ujedno i najveći izazov, uspješno usmjeravanje lasera ekvivalentno je pogađanju kovanice s udaljenosti od nekoliko milijuna kilometara.

Ova tehnologija ključna je jer postojeća [NASA-ina Deep Space Network](https://www.nasa.gov/directorates/somd/space-communications-and-navigation-scan-program/deep-space-network/), mreža radio antena za komunikaciju sa svemirskim letjelicama, već pokazuje znakove preopterećenja.

Izazovi i vizija za Mars

Unatoč golemom uspjehu, laserska komunikacija suočava se s izazovima. Signal slabi s udaljenošću (atenuacija), pa je tako brzina prijenosa s Psyche pala na 25 Mbps kada je letjelica bila udaljena 225 milijuna kilometara. Osim toga, Zemljina atmosfera i vremenski uvjeti mogu ometati prijem signala, zbog čega će u budućnosti vjerojatno biti potrebni svemirski releji.

Ipak, uspjeh DSOC-a potvrdio je da je tehnologija spremna za sljedeću fazu istraživanja. "NASA postavlja Ameriku na put prema Marsu, a napredak u laserskim komunikacijskim tehnologijama dovodi nas korak bliže prijenosu videa visoke razlučivosti i isporuci vrijednih podataka s površine Marsa brže no ikad prije", izjavio je vršitelj dužnosti administratora [NASA-e](https://www.nasa.gov/), Sean Duffy. Clayton Turner, pomoćnik administratora u Upravi za svemirske tehnološke misije, dodao je: "Tijekom dvije godine, ova tehnologija nadmašila je naša očekivanja."

Završetkom ovog testa, sonda Psyche sada se u potpunosti posvećuje svojoj primarnoj misiji – istraživanju istoimenog metalnog asteroida u asteroidnom pojasu, kamo bi trebala stići 2029. godine, koristeći standardne radio valove za komunikaciju. Međutim, nasljeđe DSOC eksperimenta ostat će upisano kao tehnološki skok koji je otvorio vrata "zlatnom dobu istraživanja" i omogućio da buduće ljudske misije na Mars budu povezane sa Zemljom kao nikada do sada.

