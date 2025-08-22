Halo, Mark? Uleti bratu... Musk zvao Zuckerberga da pomogne s milijardama i da kupe OpenAI

Elon Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, pokušao je početkom godine pridobiti od izvršnog direktora Mete Marka Zuckerberga pomoć u financiranju preuzimanja OpenAI‑ja za 97,4 milijarde dolara, pokazao je sudski spis objavljen u četvrtak.

Spis je dio sudskog postupka između Muska i OpenAI‑ja pokrenutog prošle godine. Postupak je u tijeku na saveznom sudu u Sjevernoj Kaliforniji. Jedan sudac nedavno je rekao da i OpenAI smije podići protutužbu protiv Muska, koji je sa Samom Altmanom i drugima 2015. osnovao OpenAI kao neprofitnu organizaciju.

Kad je Musk u veljači iznio prijedlog o kupnji OpenAI‑ja, razljutilo ga je što su kompanija i Altman, izvršni direktor OpenAI‑ja, nastojali tu kompaniju iz neprofitnog pretvoriti u poduzeće koje obavlja djelatnost s ciljem stjecanja dobiti. Altman i Musk, dotad dugogodišnji prijatelji, pretvorili su se u ljute neprijatelje otkad je OpenAI postao predvodnik u polju generativne umjetne inteligencije, a Microsoft mu dodijelio milijarde dolara financiranja.

Musk je još 2023. osnovao xAI, nastojeći ga učiniti izravnim konkurentom OpenAI‑ja. Kasnije je i tužio OpenAI, zbog navodnog kršenja ugovora, i pokušao spriječiti pretvaranje OpenAI‑ja u poduzeće koje posluje s ciljem ostvarivanja dobiti.

U protutužbi OpenAI navodi da su Musk i xAI-jeva "tobožnja ponuda kupnje" naštetili poslovanju OpenAI‑ja, optužujući pritom Muska za "uznemiravanje" putem pokretanja sudskih sporova i napada na društvenim mrežama i u medijima.

U okviru tužbe OpenAI podnio je zahtjev da sud od Mete zatraži uvid u komunikaciju te kompanije i njezinog izvršnog direktora s Muskom vezano za ponudu o preuzimanju OpenAI‑ja.

Kad su pokušavali formirati konzorcij investitora za financiranje preuzimanja, Musk i xAI pristupili su Zuckerbergu s pismom namjere i pitali ga "o mogućim dogovorima o financiranju ili ulaganjima", tvrde iz OpenAI‑ja u izjavi sudu objavljenoj u četvrtak. Ni Zuckerberg ni Meta nisu potpisali to pismo namjere, navodi se u sudskom spisu.

Glasnogovornik Mete odbio je komentirati situaciju. Muskov pravni zastupnik u ovom slučaju, Marc Toberoff, nije odgovorio na Reutersov upit za komentarom.

Meta pak "intenzivno troši na razvoj vlastitih kapaciteta umjetne inteligencije" i "nudi plaće od 100 milijuna dolara i više vodećim istraživačima iz područja umjetne inteligencije te pokušava preoteti zaposlenike OpenAI-ja", prema izjavi OpenAI‑ja iz sudskog spisa.

OpenAI‑jevi zahtjevi za dokumentima previše su zamorni, odgovorili su iz Mete, uputivši kompaniju da relevantnu komunikaciju nabavi od Muska i xAI‑ja, prenosi Reuters.