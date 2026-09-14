Himalaja se približava kritičnoj točki zbog topljenja ledenjaka

Himalaja se približava kritičnoj točki jer se ledenjaci ubrzano tope, ledenjačka jezera postaju sve nestabilnija, a planine se suočavaju sa sve većim nedostatkom nadzora, pokazuje novo istraživanje objavljeno ovog mjeseca.

Nalazi studije objavljeni su nakon urušavanja himalajskog ledenjaka krajem kolovoza na granici Nepala i Tibeta, koje je izazvalo lančane odrone i bujične poplave u dolinama. U Nepalu i kineskoj regiji Tibet potvrđeno je najmanje 1300 poginulih, dok se više od 5300 ljudi još uvijek vodi kao nestalo.

Povlačenjem ledenjaka nastaju nestabilna ledenjačka jezera koja zadržavaju tek labave naslage stijena i leda, a nalaze se iznad dolina u kojima žive milijuni ljudi.

Studiju su izradili savjetodavna tvrtka za održivost Systemiq, Međunarodni centar za integrirani planinski razvoj (ICIMOD) i indijski Nacionalni institut za himalajski okoliš G.B. Pant.

Gubitak mase himalajskih ledenjaka ubrzao se posljednjih desetljeća, dok se na terenu trenutačno prati tek 21 ledenjak od procijenjenih 40.000 na području Hindukuša i Himalaje, golemog planinskog sustava koji se proteže kroz osam zemalja, od Afganistana do Mjanmara, pokazuje studija.

Himalaja je golemi prirodni vodni sustav koji napaja rijeke o kojima ovisi stotine milijuna ljudi diljem Južne Azije. ICIMOD navodi da se u većini riječnih slivova Hindukuša i Himalaje očekuje „vrhunac dostupnosti vode” oko sredine stoljeća. Tada će biti dosegnut maksimum voda s ledenjaka, nakon čega će početi opadati kako će ledenjaci gubiti masu.

Procjenjuje se i da voda s Himalaja podupire otprilike 20 posto indijskog BDP-a, održavajući proizvodnju pšenice, riže i čaja, hidroenergetiku te gospodarstvo povezano s hodočašćima.

Indija već ima dokaze o razmjerima rizika. Iako himalajska regija čini oko 18 posto površine Indije, na nju otpada približno 35 posto prirodnih katastrofa u toj zemlji, navodi se u studiji.

Uz to, u Indiji je identificirano gotovo 200 ledenjačkih jezera visokog rizika, od kojih je 56 klasificirano kao iznimno visokorizično, zbog čega su milijuni ljudi nizvodno izloženi opasnosti.