Hoće li se tržište kriptovaluta stabilizirati? 3 altcoina na meti kitova

Hoće li se tržište kriptovaluta stabilizirati? 3 altcoina na meti kitova
Veliki investitori povukli su značajne količine WLD, AAVE i UNI s burzi. Kako se tržište stabilizira, očekivanja za buduće cijene altcoina rastu

Tržište kriptovaluta povećalo se za 13 milijardi dolara u ukupnoj tržišnoj kapitalizaciji u posljednja 24 sata, dosegnuvši 3,82 bilijuna dolara.

Ova situacija mogla bi biti razlog zašto veliki investitori izlaze iz Bitcoina (BTC) i ulažu u druge obećavajuće altcoine.

Altcoini koji privlače pažnju u stabilnom tržištu

Tržište kriptovaluta ponovno dobiva stabilnost nakon burnog tjedna.

Tržišna kapitalizacija održala je razinu podrške od 3,81 bilijuna dolara, što služi kao stabilna osnova za cijelo tržište.

Dok se Bitcoin nastavlja konsolidirati, neki veliki investitori, poznati kao kitovi, prebacuju svoja sredstva u određene altcoine.

Prema blockchain analitičkoj platformi, velike količine Worldcoin-a (WLD), Aave-a (AAVE) i drugih kriptovaluta povučene su s burzi.

Ovo se čini kao potez usmjeren na kupovinu imovine s pogledom na buduću vrijednost, a kupovina od strane kitova općenito se tumači kao bikovski signal na tržištu.

Također se može smatrati pokazateljem da tržište ulazi u novu fazu.

Trendovi među velikim investitorima i interes za projekte nove generacije

Dok interes za postojeće projekte raste, sredstva također odlaze u rješenja nove generacije koja proširuju same temelje velikih kriptovaluta poput Bitcoina.

Jedan od najupečatljivijih primjera je Bitcoin Hyper (HYPER), razvijen kao layer 2 scaling rješenje za Bitcoin.

Prema white paper-u, cilj je riješiti probleme brzine transakcija i skalabilnosti s kojima se Bitcoin mreža suočava te dodati funkcionalnost pametnih ugovora.

Inovativni pristup integracije Solana Virtual Machine-a ima potencijal da Bitcoin evoluira iz puke pohrane vrijednosti u aktivnu Web3 imovinu koja pokreće DeFi i NFT platforme.

Osim toga, pokrenuta je i staking usluga prije lansiranja glavne mreže, koja nudi visoke prinose ranim sudionicima.

Najčešći način kupnje Bitcoin Hyper-a je putem službene web stranice.

Kao projekt koji otvara nove mogućnosti za Bitcoin ekosustav, budući razvoj Bitcoin Hyper-a svakako će biti pomno praćen.

Posjetite Bitcoin Hyper

