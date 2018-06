Honor 10: Sjajni moćnik dobre kvalitete i prihvatljive cijene

Kineski Huawei ove je godine jedna od najsjajnijih zvijezda mobilnog tržišta. Nakon što je izbacio tri hvaljena modela iz serije P20 čime je, posebno u P20 Pro verziji, ozbiljno zapuhao za vrat Samsungu i Appleu, iz radionice njihova podbrenda, Honora, stiže još jedna uzdanica. Cjenovno prihvatljiviji od svoje "Huawei braće", ali gotovo nimalo lošiji, Honor 10 obraća se svima koji žele premium osjećaj za manje novca.

Bez ikakve zadrške možemo reći da su razlike između Huaweija P20 i Honora 10 minimalne, ali zato je razlika u cijeni značajna. Dok se P20 prodaje za oko 4800 kuna, Honor 10 može se kupiti već za 3500 kuna. "Desetku", jednako kao i P20 modele, pokreće trenutačno najjači Huaweijev procesor Kirin 970, dolazi u varijanti s četiri ili šest GB radne memorije, kućište je kombinacija stakla i aluminijskog okvira, a omjer IPS LCD zaslona je 19:9.

Foto: Andro Bernardić/24sata

Honor 10 ima instaliran Android 8.1, podržava brzo punjenje, a najveća razlika između njega i Huaweija P20 je što nema famoznu Leica leću na kameri. To se može manifestirati u minimalno lošijoj kvaliteti fotografija, ali razlika je toliko mala da će ju malo tko primijetiti. Kao i većina današnjih smartphonea, Honor 10 podržava brzo punjenje baterije, sve dostupne LTE bandove, a ima i podršku za način rada s dvije SIM kartice.

Softver i sučelje

Kao što smo već spomenuli, Honor pokreće Android Oreo 8.1 tj. njegova prilagođenja verzija EMUI 8.1 koju je za svoje uređaje razvio Huawei. Sučelje je iznimno glatko, u radu nema zastajkivanja i sve aplikacije otvaraju se vrlo brzo. U odnosu na uređaje s najnovijim Snapdragon procesorima (poput Samsunga, HTC-a, Sonyja...), jedina slabost koju smo uočili je mali "lag" pri učitavanju Instagram Storiesa unutar Instagram aplikacije no to zaista ne bi trebalo predstavljati problem od kojeg boli glava.

Kao i brojni drugi smartphonei u posljednje vrijeme, i Honor 10 ima "zub" (čvor, usjek ili neku od varijacija). Oni koje iritira mogu ga vrlo lako "isključiti" tj. zacrniti taj dio ekrana. No, iz našeg iskustva možemo reći da se na "zub" vrlo lako i brzo može naviknuti.

Foto: Andro Bernardić/24sata

Ekran

Iako Honor 10 nema AMOLED koji danas mnogi favoriziraju, IPS LCD na ovom modelu i više je nego dobar. Rezolucija je 1080 x 2280 piksela, a gustoća je 432 PPI. Automatska regulacija svjetline radi odlično, bolje su lijepe, a vidljivost ekrana na jakom suncu je dobra. Na službenim specifikacijama nije posve jasno kakvu zaštitu ekrana koristi Honor niti se na stranicama Corninga (proizvođača Gorilla Glassa) navodi da su noviji Huawei uređaji opremljeni takvom zaštitom. Stoga, najbolje je kupiti i zalijepiti kaljeno staklo kako biste bili još sigurniji.

Zvuk

Kvaliteta zvuka u slušalici tijekom poziva je izvrsna, a jednako je dobra i kvaliteta mikrofona. Što se tiče vanjskog zvučnika, nije loš iako je dojam da mu nedostaje ponešto basa kakvog je imao prethodni model, Honor 9. No, za slušanje glazbe većina ljudi ipak koristi slušalice koje se na ovaj smartphone spajaju putem USB C priključka ili 3,5 milimetarskog utora smještenog na dnu.

Kamera

Ona glavna ima 16 MP, pomoćna 24 MP koliko ima i prednja kamera. Najzanimljivija značajka je AI (umjetna inteligencija) koja prepoznaje tj. barem pokušava prepoznati što želite fotografirati pa tome i prilagođava postavke kamere. Na njihovu kvalitetu kao i na kvalitetu videa nemamo zamjerki, za uređaj toga ranga sve je i više nego dobro.

Uostalom, uvjerite se i sami:

Honorova tehnologija semantičke segmentacije slike može točno odrediti obrise različitih objekata, poput neba, biljaka, ljudi i slapa na slici, te prepoznati njihove lokacije.

AI tehnologija u Honoru 10 prepoznaje više od 500 scenarija u 22 kategorije u stvarnom vremenu i primjenjuje parametre specifične za scenu na svaku fotografiju.

Baterija

S baterijom od 3400 mAh Honor 10 bi trebao izdržati jedan dan intenzivnijeg korištenja. Ako niste od onih koji mobitel cijeli dan ne ispuštaju od ruke, izdržat će i više od toga. Uz prosječno korištenje, na kraju dana trebalo bi vam ostati oko 30 do 35 posto baterije. Ako dođe "do nule" sa Super Charge punjačem već za oko pola sata napunit će se do 50 posto, a potpuno puna bit će za oko sat i pol.

Foto: Andro Bernardić/24sata

Zaključak

Kao što je već i ranije spomenuto, Honor 10 praktički je Huawei P20 u nešto drukčijem kućištu i pod drukčijim imenom, ali uz znatno nižu cijenu. Honor 10 je za one koji žele kvalitetan i pouzdan uređaj, blizak premium kvaliteti kakvu ima Samsung Galaxy S9 ili posljednji iPhone, a da za to ne moraju potrošiti cijelo bogatstvo. Naravno, i cijena od 3500 kuna za mnoge je previsoka, ali poneki njegovi konkurenti prodaju se i po gotovo duplo većoj cijeni, ali zasigurno ne nude i duplo veću kvalitetu.