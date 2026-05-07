Honor 600 serija 'puca visoko': Poznati svi detalji i cijene novih aduta za bitku u srednjoj klasi

Honor je u Opatiji predstavio seriju pametnih telefona HONOR 600, koja, nakon Litea, uključuje modele HONOR 600 i HONOR 600 Pro. Serija HONOR 600 fokusirana je na AI alate za fotografiju i video, napredne kamere, dugotrajnu bateriju i zaslon visoke svjetline. Među glavnim novitetima ističe se AI Image to Video 2.0, alat koji omogućuje generiranje kratkih videozapisa iz fotografija uz pomoć tekstualnih uputa. Korisnici mogu kombinirati do tri fotografije i izraditi video sekvence trajanja od tri do osam sekundi.

Novi modeli dolaze s glavnom noćnom kamerom rezolucije 200 MP i senzorom veličine 1/1,4 inča, uz AI sustave za obradu fotografija i stabilizaciju slike. HONOR 600 Pro dodatno donosi naprednije opcije noćnog portreta i SuperMoon način snimanja.

Foto: Honor

Oba uređaja imaju bateriju kapaciteta 6.400 mAh te podršku za 80W brzo punjenje, dok Pro model podržava i 50W bežično punjenje. HONOR navodi kako je baterija projektirana za dugotrajniji rad i do 1.600 ciklusa punjenja.

Zasloni dijagonale 6,57 inča podržavaju vršnu svjetlinu do 8.000 nita, frekvenciju osvježavanja od 120 Hz i tehnologije za smanjenje naprezanja očiju. Uređaji imaju IP68 i IP69 certifikate otpornosti na vodu i prašinu.

HONOR 600 pokreće Snapdragon 7 Gen 4 procesor, dok HONOR 600 Pro koristi Snapdragon 8 Elite platformu. Tvrtka je istaknula i mogućnosti povezivanja s Apple uređajima putem sustava OneHop, uključujući dijeljenje datoteka i sinkronizaciju obavijesti.

Predstavljeno je i limitirano izdanje HONOR 600 Pro MOLLY Limited Edition, nastalo u suradnji s brendom POP MART.

HONOR navodi da je 600 dostupan po cijeni od 649 eura, dok HONOR 600 Pro stoji 999 eura. No, u ponudama operatera telefon je već dostupan i po značajnijem popustu.

U promotivnom razdoblju od 7. svibnja do 7. lipnja kupci uz uređaj dobivaju 80W punjač i dodatnu opremu.

*uz korištenje AI-ja