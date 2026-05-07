Mislite da poznajete ChatGPT? Vjerojatno ste navikli na njegove ponekad ulizivačke odgovore, beskonačne popise s točkama i pretjeranu upotrebu emojija. Najgore od svega, povremeno halucinira, odnosno izmišlja informacije. OpenAI sada pokušava sve to promijeniti preko noći uvođenjem novog modela.

Novi model, nazvan GPT-5.5 Instant, postupno postaje dostupan svim korisnicima ChatGPT-ja, uključujući i one na besplatnom planu. Prethodni model, GPT-5.3 Instant, ostat će dostupan plaćenim korisnicima kroz izbornik za konfiguraciju još tri mjeseca. Ova nadogradnja nije samo kozmetička; donosi fundamentalne promjene u načinu na koji se AI ponaša i odgovara na upite korisnika.

Što je novo s GPT-5.5 Instant?

Glavne značajke novog modela uključuju čak 52,5 posto manje haluciniranih tvrdnji kod upita s visokim ulogom, posebice u osjetljivim područjima poput medicine, prava i financija. Uz to, model pokazuje snažnije performanse u rasuđivanju na temelju slika, kao i u znanosti i matematici. Odgovori su osmišljeni da budu jasniji, kraći i s manje suvišnog formatiranja.

Iz OpenAI-ja također navode kako GPT-5.5 Instant ima "prirodniji ton razgovora i bolje koristi kontekst koji ste već podijelili kada personalizacija može pomoći". To znači da je ChatGPT sada vještiji u korištenju relevantnog konteksta iz prošlih razgovora, učitanih datoteka i povezanih Gmail računa kako bi pružio preciznije i korisnije odgovore.

Upravljanje izvorima memorije za bolju personalizaciju

Potpuna novost su takozvani izvori memorije. Ova funkcija korisnicima daje bolji uvid u kontekst koji je pomogao u personalizaciji odgovora te im omogućuje upravljanje ili brisanje tog izvora ako sadrži netočne informacije.

Kada je odgovor personaliziran, sada možete kliknuti na opciju "Izvori" na kraju odgovora kako biste vidjeli koji je kontekst korišten. To može uključivati spremljene podatke, prethodne razgovore ili povezane usluge. Zastarjele ili netočne informacije možete izbrisati ili ispraviti pomoću izbornika s tri točke pored izvora. Na primjer, ako ChatGPT ima pogrešnu informaciju o vašem prebivalištu, možete odabrati opciju "Napravi ispravak" i ažurirati podatak. Ova se funkcija uvodi na svim korisničkim planovima na webu, a uskoro stiže i na mobilne uređaje.

Dugotrajni problem "lijenosti" koji i dalje muči korisnike

Unatoč ovim poboljšanjima, OpenAI se i dalje bori s problemom koji korisnici opisuju kao "lijenost" modela. Riječ je o široko rasprostranjenoj pritužbi da ChatGPT ponekad daje nepotpune odgovore, odbija izvršiti zadatke ili nudi pojednostavljene odgovore umjesto detaljnih koje korisnici očekuju. Iako je OpenAI službeno priznao i objavio popravak za ovo ponašanje početkom 2024. godine, izvještaji korisnika sugeriraju da je to problem koji se stalno vraća.

Čak i s novijim modelima, korisnici na platformama poput Reddita i OpenAI-jevih foruma i dalje izražavaju frustracije, navodeći da model ponekad daje skraćeni kod ili samo površne odgovore. Neki nagađaju da bi to mogla biti namjerna strategija tvrtke za upravljanje računalnim resursima i smanjenje troškova. Ovaj problem simptom je šireg fenomena u svijetu umjetne inteligencije poznatog kao "degradacija modela", gdje performanse AI sustava s vremenom opadaju kako se ažuriraju ili kako se mijenjaju podaci na kojima se obučavaju.

Kakav je osjećaj koristiti novi model?

Prvi dojam pri korištenju GPT-5.5 Instant modela je njegova sažetost u usporedbi s prethodnom verzijom, GPT-5.3 Instant. Zanimljivo je da je OpenAI u potpunosti preskočio verziju 5.4. Kada nešto zatražite od novog modela, on vam obično daje točno ono što ste tražili, bez suvišnih dodataka i pokušaja da vas impresionira u svakoj rečenici.

Novi model također nema naviku završavati odgovore nepotrebnim dodatnim pitanjima ili pretjerano entuzijastičnim primjedbama. Sve djeluje čišće, kraće i jednostavnije formatirano, što su primijetili i novinari TechRadara u svojoj analizi. Dok je sam model dostupan svim korisnicima, poboljšana personalizacija iz prošlih razgovora, datoteka i Gmaila trenutno se uvodi samo za Plus i Pro korisnike na webu, s najavom skorog dolaska na mobilne uređaje i širenja na ostale planove.

GPT-5.5 Instant nije vrsta ažuriranja koja stvara dramatične viralne videozapise. Umjesto toga, čini se da je osmišljen kako bi uklonio prepreke u svakodnevnoj upotrebi, čineći ChatGPT mirnijim, čišćim i manje nestrpljivim da se dokazuje u svakom trenutku razgovora. Za ljude koji svakodnevno koriste AI alate, ovo bi mogla biti jedna od najvažnijih nadogradnji koje je OpenAI do sada objavio.

*uz korištenje AI-ja