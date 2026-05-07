Obama srušio NLO snove: 'Da vanzemaljci postoje, netko bi već objavio selfie s njima'

Bivši američki predsjednik Barack Obama ponovno je uzburkao javnost svojim komentarima o izvanzemaljskom životu, no ovoga puta je, na razočaranje mnogih, ponudio vrlo prizemno objašnjenje zašto ne vjeruje da američka vlada skriva posjetitelje iz drugih svjetova. Njegov argument? Vlada je jednostavno previše "šuplja" da bi takvu tajnu sačuvala.

Sve je počelo u veljači ove godine kada je Obama u podcastu s Brianom Tylerom Cohenom na pitanje jesu li vanzemaljci stvarni ležerno odgovorio: "Stvarni su, ali ih nisam vidio". Ta je izjava pokrenula lavinu nagađanja na internetu, prisilivši bivšeg predsjednika da kasnije na Instagramu pojasni kako je mislio na statističku vjerojatnost postojanja života u golemom svemiru, a ne na stvarni kontakt.

Vlada je "užasna u čuvanju tajni"

Sada je, tijekom gostovanja u emisiji "The Late Show" kod Stephena Colberta, Obama odlučio stati na kraj svim teorijama zavjere. Suočen s Colbertovom primjedbom da mu "nitko nije vjerovao" kada se pokušao izvući, Obama je ponudio logiku proizašlu iz vlastitog iskustva u Bijeloj kući.

​- Za sve vas koji još uvijek mislite da negdje pod zemljom imamo male zelene ljude, jedna od stvari koju naučite kao predsjednik jest da je vlada užasna u čuvanju tajni.

Objasnio je da bi, u slučaju postojanja dokaza o vanzemaljcima, informacija već odavno procurila na najbanalniji mogući način.

​- Kod tih teorija zavjere - da postoje vanzemaljci ili svemirski brodovi pod kontrolom američke vlade, obećavam vam, neki tip koji čuva postrojenje već bi opalio selfie s jednim od njih i poslao ga svojoj djevojci da je impresionira. Informacije bi procurile.

Iako je time razočarao teoretičare zavjere, priznao je da se nada da nismo sami te se u šali ponudio da bude prvi izaslanik Zemlje za kontakt s drugom civilizacijom, ističući svoje diplomatsko iskustvo.

Trump obećava objavu dokumenata

Obamina skeptičnost u oštrom je kontrastu s pristupom aktualnog predsjednika Donalda Trumpa, koji se pozicionira kao "predsjednik objave". Trump je nedavno najavio da će njegova administracija uskoro objaviti dosjee o NLO-ima, tvrdeći da Pentagon raspolaže s nekim "vrlo zanimljivim" podacima o neidentificiranim zračnim fenomenima (UAP).

​- Objavit ćemo mnogo stvari koje do sada nismo. Mislim da će dio toga biti vrlo zanimljiv ljudima - poručio je Trump.

Ovo nije prvi put da Trump naređuje objavu tajnih dokumenata. Prethodno je to učinio s dosjeima o atentatima na Johna F. Kennedyja i Martina Luthera Kinga Jr., no te objave nisu donijele nikakve epohalne dokaze, što kod mnogih izaziva sumnju da bi i nadolazeći NLO dokumenti mogli biti slično antiklimaktični.

*uz korištenje AI-ja