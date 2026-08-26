HP i Huawei potpisali ugovor o licenciranju Wi-Fi tehnologija, ali ne otkrivaju na čemu rade

Huawei je potvrdio sklapanje višegodišnjeg globalnog ugovora o unakrsnom licenciranju patenata s tvrtkom HP. Sporazum se odnosi na Wi-Fi tehnologiju i omogućuje HP-u korištenje određenih Huaweijevih patenata, dok će zauzvrat Huawei dobiti prava na neke od HP-ovih patenata. Iako financijski detalji i točan opseg patenata nisu javno objavljeni, u središtu dogovora nalazi se Huaweijev opsežan portfelj inovacija, uključujući i najnoviju tehnologiju Wi-Fi 7. Ovaj potez ima i značajan geopolitički kontekst, s obzirom na to da je Huawei i dalje pod strogim nadzorom američkog Ministarstva trgovine.

Dogovor u sjeni geopolitičkih napetosti

Sklapanje ugovora između kalifornijskog HP-a i Huaweija sa sjedištem u Shenzhenu privuklo je veliku pozornost jer se kineski tehnološki div od 2019. godine nalazi na takozvanoj "listi entiteta" (Entity List) američkog Ministarstva trgovine. Iako su američka ograničenja značajno otežala Huaweiju nabavu američkih čipova, softvera i drugih tehnologija, ovaj dogovor dokazuje da tvrtka i dalje ima golem utjecaj izvan Kine, prvenstveno kroz svoje intelektualno vlasništvo.

Obje tvrtke naglasile su kako se radi o standardnom poslovnom dogovoru. Glasnogovornik HP-a izjavio je za Reuters da je ovo isključivo sporazum o licenciranju patenata te je umanjio njegov širi značaj.

"To nije novost i ne predstavlja širi strateški ili komercijalni odnos, partnerstvo ili suradnju s Huaweijem", poručili su iz HP-a, napominjući da su takve licence uobičajene jer proizvođači trebaju pristup patentiranoj tehnologiji za implementaciju globalnih standarda, kao što je Wi-Fi.

S druge strane, Huawei je u priopćenju istaknuo kako sporazum prepoznaje njihovu tehnološku snagu.

"Ovaj značajan sporazum ne samo da odražava suradnju tvrtki na području licenciranja intelektualnog vlasništva, već i priznaje Huaweijeve inovacijske sposobnosti i temeljnu tehnološku snagu, kao i položaj HP-a kao globalnog lidera u računalima i perifernoj opremi", napisali su iz Huaweija.

Važno je napomenuti da se stavljanjem na "listu entiteta" američkim tvrtkama ne zabranjuje u potpunosti poslovanje s Huaweijem, ali se svaka transakcija stavlja pod strogi nadzor američkih vlasti. Ovaj dogovor ne znači da je HP dobio poseban tretman kako bi zaobišao američka ograničenja.

Rješenje nakon prethodnog spora

Aktualni sporazum nije nastao iznenada. Naime, HP i Huawei već su bili uključeni u pravni spor oko intelektualnog vlasništva vezanog za Wi-Fi tehnologiju. U kolovozu 2025. godine Huawei je tužio HP na Jedinstvenom sudu za patente u Europi, tvrdeći da američka tvrtka u svojim proizvodima neovlašteno koristi njihove patente za standard Wi-Fi 6. Taj je spor riješen u studenom 2025. kada se HP pridružio Sisvelovom patentnom fondu, čime je dobio pristup spornim patentima.

Novi, izravni sporazum proširuje suradnju i obuhvaća znatno širi spektar Wi-Fi patenata, uključujući i one za Wi-Fi 7. Vlasnici takozvanih standardno-esencijalnih patenata (SEP) općenito su obvezni učiniti svoje patente dostupnima pod poštenim, razumnim i nediskriminirajućim (FRAND) uvjetima kako bi omogućili proizvođačima pristup ključnoj tehnologiji. Ugovori o unakrsnom licenciranju, poput ovog najnovijeg, često se smatraju najučinkovitijim i najisplativijim načinom za otvaranje tehnologije. Umjesto da obje tvrtke plaćaju pune naknade za licence jedna drugoj, HP dobiva pristup Huaweijevim pravima, a Huawei HP-ovim. Nije poznato je li jedna od strana izvršila i dodatno izravnavajuće plaćanje kako bi se uravnotežila vrijednost razmijenjenih patenata.

Huaweijeva strategija monetizacije

Za Huawei je ovaj dogovor još jedna prilika da godine ulaganja u istraživanje i razvoj pretvori u značajan prihod. To je postala ključna strategija tvrtke unatoč američkim trgovinskim ograničenjima koja su teško pogodila njihovo poslovanje s hardverom. Tvrtka je posljednjih godina agresivno širila svoje aktivnosti licenciranja patenata, sklapajući slične ugovore s globalnim divovima poput Amazona, Ericssona, Nokije i Xiaomija.

Huawei tvrdi da je jedan od vodećih svjetskih vlasnika patenata ključnih za Wi-Fi 6 i Wi-Fi 7 standarde. Njihove trenutne cijene za licenciranje tehnologije za potrošačke proizvode iznose 0,50 američkih dolara po uređaju, kako za Wi-Fi 6 tako i za Wi-Fi 7.

U ažuriranju objavljenom 2026. godine, tvrtka je podijelila impresivne brojke.

"Do kraja 2025. godine Huawei je imao ukupno 165.000 aktivnih patenata i potpisao je više od 260 ugovora o licenciranju i unakrsnom licenciranju s mnogim od najvećih svjetskih vlasnika patenata", stoji u objavi.

*uz korištenje AI-ja