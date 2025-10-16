HR i AI: Novi svijet rada na People & Tech konferenciji

Kraj listopada donosi jedno od ključnih okupljanja HR stručnjaka, menadžera i lidera regije. People & Tech Conference 2025 održat će se 29. i 30. listopada u kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu, s ciljem redefiniranja uloge ljudskih potencijala u digitalnom dobu.

Iako usmjerena na HR, konferencija nadilazi granice klasičnog pogleda na ljudske resurse te okuplja i poduzetnike, tehnološke inovatore i C-level menadžere. U dva dana donosi više od 20 predavanja, 10 radionica, 8 panela i HR Tech Talks predavanja u TED-style formatu, s fokusom na utjecaj tehnologije na ljude, organizacije i tržište rada.

Stručnu važnost potvrđuje i Hrvatska psihološka komora, koja je skup kategorizirala kao domaći stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem, bodovan s 21 bodom za aktivno i 16 za pasivno sudjelovanje. „Ova kategorizacija priznanje je relevantnosti teme koju People & Tech donosi u zajednicu,“ istaknuo je organizator izv. prof. dr. sc. Robert Kopal.

Ovogodišnja tema bavi se kulturom, liderstvom i kompetencijama budućnosti – od razvoja kritičkog i kreativnog mišljenja do izgradnje otpornosti organizacija. Maja Crnjak iz Erste banke naglašava da je tehnologija postala ključan alat HR-a, dok Iva Buchberger s Filozofskog fakulteta Rijeka poručuje: „Bez kritičkog mišljenja riskiramo loše odluke, bez kreativnog stagnaciju.“

U programu sudjeluju i predstavnici dm-a te Heinekena Hrvatska, a poseban sadržaj bit će GenZ debatni panel, koji će moderirati europski prvak u debatiranju Petar Žnidar.

Sudionici će dobiti knjigu „Kreativno i kritičko mišljenje: od ideacije do argumentacije”, a konferencija nudi i tehnološku platformu GOODTOGO za personalizirano praćenje programa.

Više informacija: www.peopleandtech.hr