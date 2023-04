Hrvati imaju čak 5 milijuna mobitela koje ne koriste, svake dvije godine mijenjaju mobitel

Hrvatski telekom (HT) pokrenuo je platformu i kampanju za održivost i zbrinjavanje elektroničkog otpada Priroda zove - Poziv koji ne želiš propustiti. Naime, po istraživanju u Hrvatskoj je oko pet milijuna koji se ne koriste. Zbog toga pozivaju građane da stare mobitele donesu u njegove centre.

- Svake godine jako raste broj prikupljenih starih mobitela, a HT ih je do sada skupio više od 160 tisuća. Plan je da se u 2023. godini od sto posto prodaje mobitela sedam posto zbrine, što je oko 30 tisuća mobitela - rekla je članica uprave HT-a Nataša Rapaić.

Foto: Hrvatski Telekom

- Održivost je sastavni dio našeg poslovanja. Na ovom planu smo iznimno angažirani te smo 2022. godine udvostručili broj zbrinutih mobitela, ali uvijek želimo učiniti više. Tim povodom pokrenuli smo platformu 'Poziv koji ne propuštaš' pod okriljem koje ćemo provoditi cjelogodišnje aktivnosti i davati naš doprinos zaštiti okoliša, očuvanju i učinkovitijem korištenju prirodnih resursa te osmišljanju i primjeni inovativnih pametnih rješenja i izgradnji ICT infrastrukture koje omogućuju svima da žive i posluju održivije. Budući da živimo u vremenu kada imamo više električnih i elektronskih uređaja po našim ladicama nego što je nas građana, prigodno prva u nizu aktivnosti s kojima danas krećemo još intenzivnije je podizanje svijesti i prikupljanje elektroničnih uređaja koje ne koristimo. Svi mi kao pojedinci ili kompanije svojim angažmanom možemo ovdje dati opipljiv doprinos, jer ovo je „poziv“ za sve nas i ne želimo i ne smijemo ga propustiti - objasnila je.

Direktor korporativnih komunikacija HT-a Igor Vukasović je dodao da za predaju mobitela u HT-ovim centrima neće biti naknade, nego je cilj prije svega ojačati svijest o važnosti održivosti i ekološko-ekonomskoj-socijalnoj ravnoteži.

Oko 40 posto ispitanika mobitel mijenja svake dvije godine

Vukasović je iznio da korisnici mobitela u prosjeku, prema HT-ovom istraživanju, pojedinačno koriste 1,2 mobitela, 40 posto svake dvije godine promijeni mobitel, a 60 posto u tri godine.

Oko 85 posto građana zadržava stare mobitele, a od njih najviše ili 66 posto jer im je to kao rezerva, 65 posto jer će to dati nekome u obitelji, dok ih 23 posto to zadržava zbog straha da im netko ne ukrade podatke.

- Oko 13 posto ispitanih reklo je da ne zna ni kako ni gdje zbrinuti mobitele, a problematičnim držimo to što ih šest posto kaže da im nije praktično zbrinuti mobitel i ne žele uložiti nikakav trud u to. Zabrinjavajuće ja pak to što svaki deseti ispitanik baca mobitele u obično smeće i nadamo se da će naša platforma to umanjiti jer stare mobitele, kablove, punjače i slično u HT centre mogu donijeti svi a ne samo korisnici HT-a - poručio je Vukasović.

Foto: Hrvatski Telekom

U HT-u su i izračunali da je ukupna prosječna težina spomenutih pet milijuna starih mobitela u ladicama oko 850 tona, što je, po njima, ogroman teret elektroničkog otpada, koji i najbrže raste u EU i svijetu, i po čemu je i Hrvatska primjerice u 2022. bila u top tri zemlje u EU-u.

S obzirom da je istraživanje pokazalo kako 40 posto ispitanika promijeni mobitel unutar dvije godine, odnosno 68 posto unutar tri godine, izvjesno je da će brojke nekorištenih i nepotrebno neiskorištenih mobilnih uređaja, ali i ostale male i IT opreme u našim kućanstvima rasti.

Ono što zabrinjava jest da gotovo svaki deseti građanin mobitele koje ne koristi baca u obično smeće. Dapače, dok 77 posto ispitanika kaže da redovito razvrstava otpad, 40 posto njih ne zbrinjava elektroničke uređaje i opremu.

Čak 51 posto ne zna da se mogu zbrinuti i reciklirati tableti, 56 posto ne zna to za rutere, 49 posto za printere/pisače, 47 posto za kablove i punjače, a 42 posto za laptope. Pritom samo 13 posto ispitanika zna da se oko 80 posto dijelova mobitela može reciklirati.

Kada bi se zbrinulo tih pet milijuna mobitela, spriječilo bi se da oko 1.500 tona ugljičnog dioksida ode u atmosferu, kazao je Vukasović.